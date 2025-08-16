Jessica Cormick reúne base para demonstrar comando em São Bernardo

Passadas as primeiras 24 horas desde que São Bernardo foi surpreendida pelo afastamento temporário de Marcelo Lima (Podemos) devido à operação da Polícia Federal, a recém-empossada prefeita Jessica Cormick (Avante) reuniu, nesta sexta-feira (15), a equipe de secretários e vereadores da base para reafirmar a unidade do grupo e que a cidade tem comando. Segundo interlocutores, a chefe do Executivo em exercício enfatizou lealdade ao podemista e que concentrará as agendas deste fim de semana para despachos no gabinete.

O clima na Prefeitura de São Bernardo na manhã desta sexta-feira foi de retomada da normalidade, enquanto Jessica também buscou demonstrar tranquilidade perante o novo desafio, imposto de forma circunstancial. As primeiras horas da prefeita foram marcadas por reuniões internas, sem realização de agendas externas. Logo nas primeiras horas, já era de conhecimento de que não haveria coletiva de imprensa da nova comandante do Paço, a fim de preservá-la de todo o cenário de reviravolta do meio político durante o dia anterior.

Às 13h08, a administração municipal emitiu a primeira nota oficial sobre a posse de Jessica como prefeita, a segunda da história da cidade, marco antes alcançado por Tereza Delta em 1947. “Hoje estou aqui seguindo a minha missão de servir São Bernardo, tomando posse como prefeita. Neste momento, preciso trabalhar para que os serviços continuem funcionando e que a população seja plenamente atendida”, enfatizou a chefe do Executivo interina.

Durante a tarde, a avantista se reuniu com a equipe de secretários no salão nobre do Paço, para expressar que o trabalho não pode parar e que o foco nas atividades de aniversário do município, que completa 472 anos na próxima quarta-feira, não deve ser desviado. Também foi passado que a prefeita se reunirá com cada secretário neste fim de semana, para tomar conhecimento de toda estrutura. “Ela quis dar visibilidade à reunião, para demonstrar que a cidade tem comando”, disse o secretário de Governo, Ivan Silva (PRTB).

Por volta das 17h, a conversa foi com os vereadores da base aliada, a fim de demonstrar unidade. As palavras de Jessica tiveram o intuito de expressar que o governo deve retomar o ritmo de trabalho e reforçar o compromisso e confiança no retorno de Marcelo Lima, neste momento impedido de exercer a função de prefeito por um ano por determinação do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) e obrigado a usar tornozeleira eletrônica, por suspeita de esquema de corrupção no Paço.

As agendas públicas de Jessica ocorrerão na próxima semana, com inaugurações previstas no aniversário da cidade.