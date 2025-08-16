Em menos de um ano, wi-fi em ônibus chega a 70 mil usuários

O sistema de internet gratuito, disponibilizado nos ônibus municipais de Santo André, completou 70 mil usuários cadastrados nesta semana. A marca foi atingida em menos de um ano da disponibilização do serviço nos coletivos, iniciado em setembro de 2024. A tecnologia está disponível nos 242 veículos do Consórcio União Santo André, segundo dados da Aesa (Associação das Empresas do Sistema de Transporte de Santo André).

Por dia, a média é de 300 novos cadastros no sistema. A iniciativa integra o Promobi, plano de mobilidade urbana de Santo André, que inclui uma série de investimentos em mobilidade urbana, como renovação da frota de ônibus, reforma de pontes e outras ações. Anunciado em abril deste ano, o investimento total do programa é de R$ 256 milhões, custeados em sua maior parte pelas empresas de ônibus.

O estudante Bruno Gomes, 21 anos, conta que começou a usar o wi-fi recentemente para passar o tempo no transporte público. “Me cadastrei recentemente, descobri com alguns amigos que era possível usar a internet gratuitamente. Geralmente uso para conferir o horário da chegada dos ônibus, assisto a vídeos no TikTok e no Instagram. Às vezes agilizo alguma atividade da faculdade também”, conta o andreense.

Além de passar o tempo nas redes sociais, a corretora de imóveis Carla Spilla, 50, diz que utiliza o sistema de internet gratuito para acessar um aplicativo que oferece informações em tempo real sobre os ônibus (Cittamobi). “Gosto de ver o horário em que preciso chegar no ponto, ajuda a não me atrasar. É bom que não preciso utilizar os meus dados móveis”, pontua a também moradora de Santo André.

O consultor de tecnologia da Aesa, Adiel Guerreiro Ortiz, destaca que o serviço de internet gratuito busca facilitar a vida do usuário e deixar as viagens mais confortáveis. Um dos principais objetivos é facilitar o acesso dos passageiros ao Cittamobi. Desde abril, os usuários do transporte municipal de Santo André contam com uma versão sem anúncios do aplicativo.

A atualização, também prevista no Promobi, foi patrocinada pela Aesa e custou R$ 240 mil. A plataforma está presente no Grande ABC desde 2014 e fica disponível gratuitamente nos sete municípios da região – mas apenas Santo André possui a versão sem anúncios. Além dos ônibus, os usuários podem conferir pelo aplicativo a localização em tempo real dos trens da Linha 10-Turquesa da CPTM.

O wi-fi está presente nos ônibus que compõem o consórcio, formado pelas empresas Etursa (Empresa de Transporte Urbano Rodoviário de Santo André), Viação Guaianazes, Viação Vaz e Viação Curuçá. (Colaborou Yuri Kumano)