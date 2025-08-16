Em 17 anos, Hospital da Mulher de Santo André fez 64 mil partos

Primeiro Hospital da Mulher do Grande ABC, a unidade de Santo André, completa hoje 17 anos de história. O equipamento, que concentra todos os partos da rede pública do município, realizou ao longo deste período 64.143 partos (dados até julho de 2025), dos quais 40% (25.657) são referentes a gestações de alta complexidade. A unidade é referência em gravidezes de alto risco e acompanha todos os casos da cidade. Os demais pré-natais são realizados nas 34 UBSs (Unidades Básicas de Saúde). A taxa de cesarianas é de 45%.

A professora andreense Lais Mota Carrinho, 36 anos, chegou à unidade com muitos medos, desde como seria o momento do parto à amamentação, mas voltou para casa aliviada com o pequeno Arthur Carrinho Garcia nos braços. O menino nasceu na terça-feira (12). “Me emocionei quando entrei no centro cirúrgico e estava tocando uma música que me acalma. Foi surpresa, a médica tinha perguntado antes ao meu marido (o inspetor de qualidade, também andreense, Adriano Rosa Garcia, 36) sobre minha preferência musical. A equipe o tempo todo nos deixou tranquilos, avisando sobre tudo que iria ser feito. Me senti muito bem assistida”, relata.

O maior receio de Lais era não conseguir amamentar. “Tinha esse desejo no meu coração, porque com meu primeiro filho, há 13 anos, não tive instrução, e foi atendimento privado, porque tinha convênio na época. Me surpreendeu na rede municipal pública receber todo suporte e estar conseguindo dar o peito ao Arthur”, compartilha.

A gerente de enfermagem da maternidade do Hospital da Mulher de Santo André, Maria Soledade Rodrigues Nantes, destaca o tratamento humanizado às pacientes. “Fazemos aromaterapia, musicoterapia, escalda-pés, meditação guiada, entre outras práticas para a mãe relaxar. Além de contribuir para o equilíbrio da mulher, que fica ansiosa, ajuda a liberar hormônios que vão facilitar o trabalho de parto. Incentivamos também o contato pele a pele com a mãe logo nas primeiras horas, o que estimula o aleitamento e estabiliza os batimentos cardíacos do bebê e sua temperatura”, destaca a profissional.

PRÉ-NATAL

O secretário de Saúde de Santo André, Pedro Seno, ressalta a importância do pré-natal para evitar complicações na gestação e no parto. Ele explica que a secretaria vem realizando ações de conscientização às UBSs e fazendo busca ativa nos bairros. “Estamos ampliando a contratação de agentes comunitários de saúde da família que fazem um trabalho importante para chegar nas gestantes que não procuram atendimento público. Nas visitas domiciliares, as equipes descobrem grávidas que não estão fazendo o acompanhamento corretamente e fazem as orientações”, pontua o gestor.

“Temos um atendimento de referência para gestações de alta complexidade, mas podemos reduzir os riscos ao fornecer informações a essas pacientes, desde a rede básica de saúde para que elas realizem os exames necessários e, assim, ter uma melhor assistência de modo geral”, acrescenta o diretor clínico e coordenador da obstetrícia do Hospital da Mulher, Felipe Colbert.

Uma das formas de incentivar as mulheres a cumprirem com todos os procedimentos do pré-natal é o Programa Mãe Andreense. No primeiro atendimento na UBS, elas são informadas de que, se comparecerem a todos os exames e consultas indicados, receberão, na alta da maternidade uma bolsa com itens de higiene, fralda, cobertor, trocador e uma troca de roupa para o bebê.

ESTRUTURA

Fundado em 16 agosto de 2008 pela Prefeitura de Santo André, em parceria com a Fundação do ABC, o Hospital da Mulher Maria José dos Santos Stein está instalado no Parque Novo Oratório, em área construída de mais de 7.000 metros quadrados.

O equipamento possui 127 leitos, incluindo maternidade, além um centro de parto natural, UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal, UTI Adulto, centro cirúrgico, centro de especialidades e Pronto-Socorro 24 horas de ginecologia e obstetrícia. De janeiro a junho deste ano, foram realizados 35.549 atendimentos ambulatoriais.