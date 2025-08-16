Presidente do STF diz que quem pensa diferente não é inimigo

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou que o Brasil tem espaço para todos os eixos políticos e persepctivas. “As pessoas tem visões diferentes. O mundo tem lugar para liberal, tem lugar para conservador e para progressista”, disse o ministro.

A sentença bate de frente com o atual momento vivido no País e nos órgãos públicos, no qual é visto uma nação polarizada no debate político. “No Brasil se perdeu (o respeito)... Toda crença sincera e não violenta merece respeito, quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta”, comentou Barroso

Ele ainda completa dizendo que a desqualificação moral por uma causa não é melhor caminho para o País. “É desfazer a ideia errada de quem pensa (diferente) de mim é um cretino completo a serviço de uma causa. A gente precisa reaprender a colocar os argumentos na mesa, sem precisar desqualificar moralmente quem pensa de maneira diferente”, continuou.

Ao Diário, o presidente da corte também falou que “não há confronto” entre Congresso Nacional e Supremo. Apesar disso, os parlamentares do partido Novo apresentaram um projeto que pretende facilitar o processo de julgamento de impeachment de ministros do STF.

Na última quarta-feira (13), o STF elegeu o ministro Edson Fachin para presidente da corte e o ministro Alexandre de Moraes como vice. A posse está esperada para o dia 29 de setembro.

JANTAR DE HOMENAGEM

O Presidente do STF foi homenageado, nesta sexta-feira (15), pela Faculdade de Direito Santo André (Fatej/Fadisa).

Barroso recebeu a medalha de honra João Ramalho Maldonado das mãos da reitora da instituição, Dra.Arleide Braga, por sua “contribuição significativa para sociedade.”

"Ele é nosso professor na faculdade desde 2016. É um momento de alegria, de celebração pela conquista do mandato que ele realizou, conduzindo situações que envolvem a sociedade brasileira de maneira muito acertada”, disse a reitora

Além das afirmações sobre o rumo para sucesso da democracia, o ministro realizou um discurso sobre suas virtudes e feitos de seu mandato na cadeira máxima do Supremo.

O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Fernando Antonio Torres Garcia e o prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), também estavam presentes.