Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Dezenas da sorte

Confira os números do concurso 3470 da Lotofácil

Caixa oferece prêmio de R$ 7,5 milhões nesta sexta-feira (15)

Do Diário do Grande ABC
15/08/2025 | 20:31
FOTO: Reprodução/EBC
FOTO: Reprodução/EBC


A Caixa divulgou o resultado do concurso 3.470 da Lotofácil, durante transmissão ao vivo nesta sexta-feira (15). 

Entre as quinze bolas sorteadas, o apostador deve acertar de 11 a 15 números, segundo as regras do jogo. 

As dezenas sorteadas no Espaço da Sorte foram 01 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24.

O próximo sorteio, do concurso 3.471 da Lotofácil, será sábado (16), a partir das 20h. 

As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal ou aplicativo da Loterias Caixa. Para apostar, é preciso ter mais de 18 anos.

São 25 números disponíveis e os apostadores podem fazer jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta custa R$ 3.

Os sorteios ocorrem  de segunda-feira a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília). São válidas apostas feitas até as 19h da data do sorteio.


