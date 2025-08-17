São Bernardo FC x Figueirense: saiba onde assistir ao vivo e prováveis escalações

Tigre chega com a classificação certa e com a segunda melhor defesa da divisão
Com dois pés na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o São Bernardo FC tem uma boa oportunidade de manter a boa fase em partida na tarde deste domingo (17), contra o ameaçado Figueirense, às 16h30, no Estádio 1º de Maio.
O Tigre é um dos quatro primeiros colocados da divisão, com 29 pontos e uma sequência de oito rodadas invictas. A situação é confortável, já que a três rodadas do fim da fase inicial, só perde seu lugar nos quadrangulares a depender de combinações de resultados, e se for derrotado em todos os compromissos restantes.
Para Júnior Oliveira, a chave para o bom momento é o entrosamento do elenco. “Conforme os jogos passam e os resultados positivos aparecem, nos conhecemos cada vez mais, acreditamos um no outro e confiamos o que o companheiro faz dentro de campo”, conta o goleiro da segunda defesa menos vazada da Série C, com apenas nove gols sofridos, atrás apenas do Náutico–PE, com seis.
Pelo lado do Figueirense, o cenário não é de tranquilidade. O clube catarinense soma somente 17 pontos e briga para deixar o Z-4.
Detalhes da partida:
- Dia e horário: quarta-feira, 17 de agosto, às 16h30 (de Brasília).
- Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo.
- Onde assistir: SportyNet+ (streaming).
Prováveis times:
São Bernardo FC: Junior Oliveira; Léo Duarte, Hélder, Rafael Forster, Pará; Romisson, Dudu Miraíma e João Paulo; Pedro Felipe, Rodolfo e Felipe Azevedo.
Técnico: Ricardo Catalá.
Figueirense: Igo Gabriel; Iury, Lucas Dias, Ligger e Matheus Mascarenhas; Jhony Douglas, Ramon Vinícius e Gabriel Santiago; Reifit, Felipe Augusto e Hyuri.
Técnico: Pintado.
