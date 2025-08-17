DGABC
Esportes Titulo Série C

São Bernardo FC x Figueirense: saiba onde assistir ao vivo e prováveis escalações

Tigre chega com a classificação certa e com a segunda melhor defesa da divisão

Ryan Leme
 Especial para o Diário
17/08/2025 | 12:00
FOTO: Reprodução/Instagram
FOTO: Reprodução/Instagram


 Com dois pés na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o São Bernardo FC tem uma boa oportunidade de manter a boa fase em partida na tarde deste domingo (17), contra o ameaçado Figueirense, às 16h30, no Estádio 1º de Maio.

O Tigre é um dos quatro primeiros colocados da divisão, com 29 pontos e uma sequência de oito rodadas invictas. A situação é confortável, já que a três rodadas do fim da fase inicial, só perde seu lugar nos quadrangulares a depender de combinações de resultados, e se for derrotado em todos os compromissos restantes.

Para Júnior Oliveira, a chave para o bom momento é o entrosamento do elenco. “Conforme os jogos passam e os resultados positivos aparecem, nos conhecemos cada vez mais, acreditamos um no outro e confiamos o que o companheiro faz dentro de campo”, conta o goleiro da segunda defesa menos vazada da Série C, com apenas nove gols sofridos, atrás apenas do Náutico–PE, com seis.

Pelo lado do Figueirense, o cenário não é de tranquilidade. O clube catarinense soma somente 17 pontos e briga para deixar o Z-4.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quarta-feira, 17 de agosto, às 16h30 (de Brasília).

- Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo.

- Onde assistir: SportyNet+ (streaming).

Prováveis times:

São Bernardo FC: Junior Oliveira; Léo Duarte, Hélder, Rafael Forster, Pará; Romisson, Dudu Miraíma e João Paulo; Pedro Felipe, Rodolfo e Felipe Azevedo. 

Técnico: Ricardo Catalá.

Figueirense: Igo Gabriel; Iury, Lucas Dias, Ligger e Matheus Mascarenhas; Jhony Douglas, Ramon Vinícius e Gabriel Santiago; Reifit, Felipe Augusto e Hyuri. 

Técnico: Pintado.


