DGABC
DGABC

Sábado, 16 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Cumprindo tabela

Santo André x Oeste: veja prováveis escalações, horário e onde assistir

Ramalhão chega para a partida eliminado da Copa Paulista e faz seu último jogo de 2025

Ryan Leme
 Especial para o Diário
16/08/2025 | 11:00
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução/Instagram
FOTO: Reprodução/Instagram Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 Já sem objetivos na Copa Paulista, o Santo André se despede do Estádio Bruno Daniel e da torcida andreense na tarde de hoje, em seu último jogo oficial de 2025, às 15h, frente ao Oeste. O jogo terá transmissão ao vivo do canal oficial do Paulistão no YouTube.

O torcedor do Santo André não teve motivos para comemorar em 2025. O ano que começou com expectativas de acesso na Série A-2 e de boa campanha na Copa Paulista, termina com eliminação precoce em ambos. 

Com apenas uma vitória durante a campanha, o Ramalhão chega à rodada final sem chances de classificação. Nesta situação, o clube entra em campo com a motivação de não terminar a primeira fase na lanterna do Grupo 4. Atualmente o time andreense ocupa a última posição da chave, com sete pontos, mesma pontuação do Taubaté.

Pelo lado adversário, o cenário é oposto: o Oeste chega à última rodada com a vaga garantida às oitavas, com 13 pontos, e deve ir para o jogo com uma equipe mista.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: sábado, 16 de agosto, às 15h (de Brasília).

- Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

- Onde assistir: Paulistão (YouTube).

Prováveis escalações:

Santo André: Marcão; Vitor Hugo, Raphael Carvalho, Yuri Santana e Jeferson; Jhonatas, João Guilherme, Alysson Mota e Nicollas Nascimento; Kaká e Paulinho. 

Técnico: Renato Peixe.

Oeste: Gabriel; Romaílson, Gabriel Santos, Pedro Favorito e Raphael; Bernardo, Lucas Alvim, Vitor Lima e João Braga; Kaik e Nathan. 

Técnico: Marcondes Paiva.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.