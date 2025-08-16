Santo André x Oeste: veja prováveis escalações, horário e onde assistir

Já sem objetivos na Copa Paulista, o Santo André se despede do Estádio Bruno Daniel e da torcida andreense na tarde de hoje, em seu último jogo oficial de 2025, às 15h, frente ao Oeste. O jogo terá transmissão ao vivo do canal oficial do Paulistão no YouTube.

O torcedor do Santo André não teve motivos para comemorar em 2025. O ano que começou com expectativas de acesso na Série A-2 e de boa campanha na Copa Paulista, termina com eliminação precoce em ambos.

Com apenas uma vitória durante a campanha, o Ramalhão chega à rodada final sem chances de classificação. Nesta situação, o clube entra em campo com a motivação de não terminar a primeira fase na lanterna do Grupo 4. Atualmente o time andreense ocupa a última posição da chave, com sete pontos, mesma pontuação do Taubaté.

Pelo lado adversário, o cenário é oposto: o Oeste chega à última rodada com a vaga garantida às oitavas, com 13 pontos, e deve ir para o jogo com uma equipe mista.