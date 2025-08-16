Santo André x Oeste: veja prováveis escalações, horário e onde assistir

Ramalhão chega para a partida eliminado da Copa Paulista e faz seu último jogo de 2025
Já sem objetivos na Copa Paulista, o Santo André se despede do Estádio Bruno Daniel e da torcida andreense na tarde de hoje, em seu último jogo oficial de 2025, às 15h, frente ao Oeste. O jogo terá transmissão ao vivo do canal oficial do Paulistão no YouTube.
O torcedor do Santo André não teve motivos para comemorar em 2025. O ano que começou com expectativas de acesso na Série A-2 e de boa campanha na Copa Paulista, termina com eliminação precoce em ambos.
Com apenas uma vitória durante a campanha, o Ramalhão chega à rodada final sem chances de classificação. Nesta situação, o clube entra em campo com a motivação de não terminar a primeira fase na lanterna do Grupo 4. Atualmente o time andreense ocupa a última posição da chave, com sete pontos, mesma pontuação do Taubaté.
Pelo lado adversário, o cenário é oposto: o Oeste chega à última rodada com a vaga garantida às oitavas, com 13 pontos, e deve ir para o jogo com uma equipe mista.
Detalhes da partida:
- Dia e horário: sábado, 16 de agosto, às 15h (de Brasília).
- Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.
- Onde assistir: Paulistão (YouTube).
Prováveis escalações:
Santo André: Marcão; Vitor Hugo, Raphael Carvalho, Yuri Santana e Jeferson; Jhonatas, João Guilherme, Alysson Mota e Nicollas Nascimento; Kaká e Paulinho.
Técnico: Renato Peixe.
Oeste: Gabriel; Romaílson, Gabriel Santos, Pedro Favorito e Raphael; Bernardo, Lucas Alvim, Vitor Lima e João Braga; Kaik e Nathan.
Técnico: Marcondes Paiva.
