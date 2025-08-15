Resorts pet friendly ganham espaço no turismo brasileiro

A demanda por hospedagens que aceitam animais de estimação cresce no Brasil, e resorts adaptam suas estruturas para atender a esse público. Além de permitir a presença de pets, muitas redes hoteleiras oferecem serviços específicos, como áreas de lazer, kits de boas-vindas e cardápios especiais, tornando a experiência completa para hóspedes e animais.



O crescimento do setor pet no país, um dos maiores do mundo, tem influenciado a hotelaria. Redes de resorts e hotéis investem em infraestrutura e atendimento especializado, reforçando a importância de oferecer conforto e segurança aos animais durante a estadia.



Exemplos de resorts pet friendly



Igaratá-SP — Matiz Igaratá Resort Spa e Eventos

O resort, em parceria com a marca de dermocosméticos Soft Care, oferece kits com hidratante, protetor solar, proteção para as patinhas e pasta dental para cães e gatos hospedados no local. A parceria inclui ainda ações promocionais e atividades voltadas ao bem-estar dos animais.



Búzios-RJ — Búzios Beach Resort

Localizado à beira da Praia de Tucuns, o resort permite que os pets acompanhem os hóspedes em áreas específicas. O manual com regras para animais está disponível no site do hotel.



Teresópolis-RJ — Le Canton

Aceita animais de pequeno porte e de até 40 quilos. Os pets podem permanecer nos quartos e circular em gramados, corredores e áreas externas, sempre com coleira.



Outros resorts que recebem animais

Entre os empreendimentos que oferecem acomodação e serviços para pets estão: Vila Galé Eco Resort do Cabo (PE), Salinas Maragogi All Inclusive Resort (AL), Wish Resort Golf Convention (PR), Rio do Rastro Eco Resort (SC) e Grand Palladium Imbassaí (BA). Muitos incluem camas, comedouros e menus exclusivos, além de espaços para passeios e contato com a natureza.



Orientações para tutores

Ao escolher um resort pet friendly, é importante verificar políticas do hotel sobre tipos de acomodações, alimentação, taxas, segurança e áreas de circulação dos animais. Também é necessário confirmar a exigência da carteira de vacinação e assinatura de termo de responsabilidade, garantindo que a estadia seja segura e adequada para todos.