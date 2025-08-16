Taubaté x São Caetano: confira onde assistir, horário e possíveis times

Classificado de forma antecipada para o mata-mata da Copa Paulista, o Azulão finaliza a primeira fase do torneio na tarde deste sábado (17), às15h, no Interior, frente ao já eliminado Taubaté. A partida terá transmissão no canal oficial do Paulistão no YouTube.

O Azulão é o terceiro colocado do Grupo 4, com 13 pontos, e não pode mais deixar o G-4, já que o próprio Taubaté é o primeiro time fora da zona de classificação, com sete pontos.

A partida não tem muito valor em termos de classificação, mas pode ajudar a decidir um adversário mais acessível ao Azulão nas oitavas de final.

Para definir as eliminatórias, a Copa Paulista leva em conta a classificação geral do torneio, onde o São Caetano ocupa a décima posição entre os 23 times participantes. Com os cruzamentos, neste momento o Azulão enfrentaria a Inter de Limeira, sétima melhor colodada, com 14 pontos.

Porém, são esperadas alterações no ranking geral durante a rodada decisiva, já que o time do Grande ABC divide pontuação com outras três equipes (Grêmio Prudente, Oeste e Paulista), e está a apenas um ponto de outros três times (Portuguesa Santista, Inter de Limeira e Monte Azul).

Apesar deste cenário, o treinador Reginaldo Lima já tomou sua decisão e irá finalizar a primeira fase com um time alternativo, buscando dar tempo de jogo para atletas considerados reservas. O atacante Fábio Azevedo, desfalque por grande parte da competição, estará entre os titulares, enquanto Caiuby e Luiz Henrique cumprem suspensão.