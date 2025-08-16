DGABC
Sábado, 16 de Agosto de 2025

Esportes Titulo Copa Paulista

Taubaté x São Caetano: confira onde assistir, horário e possíveis times

Já classificado, Azulão deve entrar em campo com reservas e aguarda definição do mata-mata

Ryan Leme
 Especial para o Diário
16/08/2025 | 11:00
FOTO: Claudinei Plaza/DGABC
FOTO: Claudinei Plaza/DGABC


 Classificado de forma antecipada para o mata-mata da Copa Paulista, o Azulão finaliza a primeira fase do torneio na tarde deste sábado (17), às15h, no Interior, frente ao já eliminado Taubaté. A partida terá transmissão no canal oficial do Paulistão no YouTube.

O Azulão é o terceiro colocado do Grupo 4, com 13 pontos, e não pode mais deixar o G-4, já que o próprio Taubaté é o primeiro time fora da zona de classificação, com sete pontos.

A partida não tem muito valor em termos de classificação, mas pode ajudar a decidir um adversário mais acessível ao Azulão nas oitavas de final. 

Para definir as eliminatórias, a Copa Paulista leva em conta a classificação geral do torneio, onde o São Caetano ocupa a décima posição entre os 23 times participantes. Com os cruzamentos, neste momento o Azulão enfrentaria a Inter de Limeira, sétima melhor colodada, com 14 pontos. 

Porém, são esperadas alterações no ranking geral durante a rodada decisiva, já que o time do Grande ABC divide pontuação com outras três equipes (Grêmio Prudente, Oeste e Paulista), e está a apenas um ponto de outros três times (Portuguesa Santista, Inter de Limeira e Monte Azul).

Apesar deste cenário, o treinador Reginaldo Lima já tomou sua decisão e irá finalizar a primeira fase com um time alternativo, buscando dar tempo de jogo para atletas considerados reservas. O atacante Fábio Azevedo, desfalque por grande parte da competição, estará entre os titulares, enquanto Caiuby e Luiz Henrique cumprem suspensão.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: sábado, 16 de agosto, às 15h (de Brasília).

- Local: Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté.

- Onde assistir: Paulistão (YouTube).

Prováveis escalações:

Taubaté: Felipe; Pedrinho, Ruan Albert, Lucas Anselmo e Udson; Magno, Maycon, Claudino e Rafa Marcos; Rick Sena e Brandão. 

Técnico: Rogério Henrique.

São Caetano: Caio Monteiro; Luan Carvalho, Daniel Santos, Vitão e Leandro Gonçalves; Romulo, Rafael Baiano, Di Bonito e Fábio Azevedo; Wesley Alex e Jobson Bahia. 

Técnico: Reginaldo Lima.


