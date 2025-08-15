Chicago ganha destaque em 'The Bear' com roteiro turístico; conheça

A trama, que acompanha a transformação do açougue italiano de Carmy Berzatto em um restaurante sofisticado, agora mergulha ainda mais na vida urbana da cidade, explorando sua gastronomia, cultura e arquitetura
Combinando drama, humor e realismo, a produção percorre pontos turísticos consagrados, estabelecimentos históricos e locais pouco conhecidos do público de fora, compondo um verdadeiro guia afetivo da “Cidade dos Ventos”.
Alpana
- Restaurante comandado pela master sommelier Alpana Singh, no centro de Chicago.
- Singh interpreta a si mesma, aconselhando Carmy e Sydney sobre harmonização de vinhos.
- Cardápio com inspiração italiana e carta de vinhos premiada.
J & M Tap
- Bar localizado na Ukrainian Village, sem identificação na fachada.
- Famoso pelo ambiente simples, jukebox e preços acessíveis.
- Mostrado em visita de Richie no segundo episódio.
Lou Mitchell’s
- Tradicional restaurante de café da manhã e jantar há mais de 100 anos.
- Conhecido por porções fartas, atendimento cordial e distribuição de Milk Duds.
- Reaparece no oitavo episódio.
Music Box Theatre
- Cineclube histórico especializado em filmes independentes, estrangeiros e cults.
- Aparece brevemente no oitavo episódio, com destaque para as cortinas de veludo vermelho em uma cena de sonho de Sydney.
Parque Margaret Hie Ding Lin
- Espaço comunitário na Zona Sul, com quadras e playground.
- Serve como refúgio de reflexão para Sydney no quinto episódio.
- Já foi cenário de campanhas publicitárias com Michael Jordan e Derrick Rose.
Mr. Beef
- Lanchonete italiana em River North que inspirou o “The Original Beef” da série.
- Retorna como ponto de discussão sobre o futuro do restaurante de Carmy.
Chicago Lakefront
- Orla de 29 km às margens do Lago Michigan.
- Cenário para momento de introspecção de Sydney no nono episódio.
- Inclui praias, parques e o Museum Campus.
Pequod’s Pizza
- Pizzaria em Lincoln Park famosa pela borda caramelizada da massa.
- Participação rápida, mas emblemática, como homenagem à cena pizzaiola local.
Elementos culturais e referências locais
- Participações especiais: atores e comediantes ligados à cena artística de Chicago, como Alex Moffat, John Mulaney e Bob Odenkirk, aparecem em diferentes episódios.
- Trilha sonora: músicas de artistas da cidade, como Mavis Staples e Wilco, reforçam a identidade local.
- Murais de Pilsen: o bairro artístico surge no episódio seis, com destaque para sua arte urbana.
- Arquitetura icônica: a temporada explora desde o estúdio de Frank Lloyd Wright em Oak Park até os arranha-céus do Loop.
