Chicago ganha destaque em 'The Bear' com roteiro turístico; conheça

A trama, que acompanha a transformação do açougue italiano de Carmy Berzatto em um restaurante sofisticado, agora mergulha ainda mais na vida urbana da cidade, explorando sua gastronomia, cultura e arquitetura

Natasha Werneck
15/08/2025 | 17:00
A quarta temporada da série The Bear, produção de sucesso do Hulu, volta a colocar Chicago sob os holofotes — não apenas como cenário, mas como elemento narrativo. A trama, que acompanha a transformação do açougue italiano de Carmy Berzatto em um restaurante sofisticado, agora mergulha ainda mais na vida urbana da cidade, explorando sua gastronomia, cultura e arquitetura.

Combinando drama, humor e realismo, a produção percorre pontos turísticos consagrados, estabelecimentos históricos e locais pouco conhecidos do público de fora, compondo um verdadeiro guia afetivo da “Cidade dos Ventos”.

Locais de destaque na nova temporada

Alpana

- Restaurante comandado pela master sommelier Alpana Singh, no centro de Chicago.

Singh interpreta a si mesma, aconselhando Carmy e Sydney sobre harmonização de vinhos.

Cardápio com inspiração italiana e carta de vinhos premiada.

J & M Tap

Bar localizado na Ukrainian Village, sem identificação na fachada.

Famoso pelo ambiente simples, jukebox e preços acessíveis.

Mostrado em visita de Richie no segundo episódio.

Lou Mitchell’s

Tradicional restaurante de café da manhã e jantar há mais de 100 anos.

Conhecido por porções fartas, atendimento cordial e distribuição de Milk Duds.

Reaparece no oitavo episódio.

Music Box Theatre

Cineclube histórico especializado em filmes independentes, estrangeiros e cults.

Aparece brevemente no oitavo episódio, com destaque para as cortinas de veludo vermelho em uma cena de sonho de Sydney.

Parque Margaret Hie Ding Lin

Espaço comunitário na Zona Sul, com quadras e playground.

Serve como refúgio de reflexão para Sydney no quinto episódio.

Já foi cenário de campanhas publicitárias com Michael Jordan e Derrick Rose.

Mr. Beef

Lanchonete italiana em River North que inspirou o “The Original Beef” da série.

Retorna como ponto de discussão sobre o futuro do restaurante de Carmy.

Chicago Lakefront

Orla de 29 km às margens do Lago Michigan.

Cenário para momento de introspecção de Sydney no nono episódio.

Inclui praias, parques e o Museum Campus.

Pequod’s Pizza

Pizzaria em Lincoln Park famosa pela borda caramelizada da massa.

Participação rápida, mas emblemática, como homenagem à cena pizzaiola local.

Elementos culturais e referências locais

Participações especiais: atores e comediantes ligados à cena artística de Chicago, como Alex Moffat, John Mulaney e Bob Odenkirk, aparecem em diferentes episódios.

Trilha sonora: músicas de artistas da cidade, como Mavis Staples e Wilco, reforçam a identidade local.

Murais de Pilsen: o bairro artístico surge no episódio seis, com destaque para sua arte urbana.

Arquitetura icônica: a temporada explora desde o estúdio de Frank Lloyd Wright em Oak Park até os arranha-céus do Loop.


