Chicago ganha destaque em 'The Bear' com roteiro turístico; conheça

A quarta temporada da série The Bear, produção de sucesso do Hulu, volta a colocar Chicago sob os holofotes — não apenas como cenário, mas como elemento narrativo. A trama, que acompanha a transformação do açougue italiano de Carmy Berzatto em um restaurante sofisticado, agora mergulha ainda mais na vida urbana da cidade, explorando sua gastronomia, cultura e arquitetura.



Combinando drama, humor e realismo, a produção percorre pontos turísticos consagrados, estabelecimentos históricos e locais pouco conhecidos do público de fora, compondo um verdadeiro guia afetivo da “Cidade dos Ventos”.



Locais de destaque na nova temporada



Alpana



- Restaurante comandado pela master sommelier Alpana Singh, no centro de Chicago.



- Singh interpreta a si mesma, aconselhando Carmy e Sydney sobre harmonização de vinhos.



- Cardápio com inspiração italiana e carta de vinhos premiada.



J & M Tap



- Bar localizado na Ukrainian Village, sem identificação na fachada.



- Famoso pelo ambiente simples, jukebox e preços acessíveis.



- Mostrado em visita de Richie no segundo episódio.



Lou Mitchell’s



- Tradicional restaurante de café da manhã e jantar há mais de 100 anos.



- Conhecido por porções fartas, atendimento cordial e distribuição de Milk Duds.



- Reaparece no oitavo episódio.



Music Box Theatre



- Cineclube histórico especializado em filmes independentes, estrangeiros e cults.



- Aparece brevemente no oitavo episódio, com destaque para as cortinas de veludo vermelho em uma cena de sonho de Sydney.



Parque Margaret Hie Ding Lin



- Espaço comunitário na Zona Sul, com quadras e playground.



- Serve como refúgio de reflexão para Sydney no quinto episódio.



- Já foi cenário de campanhas publicitárias com Michael Jordan e Derrick Rose.



Mr. Beef



- Lanchonete italiana em River North que inspirou o “The Original Beef” da série.



- Retorna como ponto de discussão sobre o futuro do restaurante de Carmy.



Chicago Lakefront



- Orla de 29 km às margens do Lago Michigan.



- Cenário para momento de introspecção de Sydney no nono episódio.



- Inclui praias, parques e o Museum Campus.



Pequod’s Pizza



- Pizzaria em Lincoln Park famosa pela borda caramelizada da massa.



- Participação rápida, mas emblemática, como homenagem à cena pizzaiola local.



Elementos culturais e referências locais



- Participações especiais: atores e comediantes ligados à cena artística de Chicago, como Alex Moffat, John Mulaney e Bob Odenkirk, aparecem em diferentes episódios.



- Trilha sonora: músicas de artistas da cidade, como Mavis Staples e Wilco, reforçam a identidade local.



- Murais de Pilsen: o bairro artístico surge no episódio seis, com destaque para sua arte urbana.



- Arquitetura icônica: a temporada explora desde o estúdio de Frank Lloyd Wright em Oak Park até os arranha-céus do Loop.