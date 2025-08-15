‘Governo Digital é mais transparente’, diz assessora da Estônia

Em visita a Santo André, a assessora de Transformação Digital da Estônia, Petra Holm, afirma que um governo digitalizado é uma liderança mais transparente para a população. A representante governamental do país báltico afirma que o caminho de uma cidade eletrônica deve passar pelo fornecimento de melhores serviços, como por exemplo, o uso de interoperabilidade, capacidade de sistemas se comunicarem com outros, por meio do compartilhamento de dados.

A Consultora visitou o Diário e ministrou uma palestra, nesta sexta-feira (15), para agentes de transformação digital da prefeitura de Santo André. “Um governo digital é mais transparente. É mais fácil tanto para governar, quanto para ser um cidadão, porque existem todos os dados. Isso é importante para tomar decisões e observar onde o cidadão está indo”, afirmou Holm.

De acordo com a ONU (Organização das Nações Unidas), a Estônia é o país mais digitalizado do mundo. Em sua passagem pela região, a estoniana deixou alguns ensinamentos e observou alguns avanços do município. A especialista diz que a tecnologia nos serviços públicos melhora a qualidade de vida e evolui questões na saúde e educação.

Durante todo o ano, o prefeito Gilvan Junior (PSDB) tem feito algumas viagens para os país referências no assunto. A questão da sustentabilidade vem ganhando destaque com a digitalização do município, visto que a Pasta eliminou o uso de papel para os processos administrativos e adotou o SEI (Sistema Eletrônica de Informações). Por ano, eram emitidos 25 mil processos administrativos, ou seja, quase 850 mil folhas impressas – o equivalente a 113 árvores. “Realmente é mais sustentável, uma estatística que temos é de quando não utilizamos folhas na parte burocrática, economizamos, por mês, uma Torre Eiffel de papeis”, afirma Holm.

Em maio, Santo André firmou um termo de cooperação tecnológica inédito com a Estônia Hub, organização que conecta governos e empresas ao ecossistema digital estoniano. O secretário de Inovação e Tecnologia, Diego Cabral, explica que a aplicação do sistema de interoperabilidade vem sendo estudado pelo Paço, em conjunto com a nação europeia. “Estamos implantando o sistema de interoperabilidade que visitamos na Estônia, com total semelhança. Em breve, uma licitação será publicada. Além disso, o mais importante é a presença deles para apresentar essas soluções digitais”, confirmou o secretário.