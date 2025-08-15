TJ-SP oficializa suspensão de Danilo Lima e Ana Nice assume Câmara

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), às 12h41 desta sexta-feira (15), oficializou, por meio de despacho do desembargador Roberto Porto, a suspensão do presidente da Câmara de São Bernardo, vereador Danilo Lima (Podemos). A vice-presidente do Legislativo, Ana Nice (PT) assume o cargo.

“Assumo a presidência em momento crucial e de turbulência político-administrativa na cidade com o compromisso de seguir e respeitar fielmente a Lei Orgânica e o Regimento Interno da Câmara”, destaca a parlamentar em comunicado.

Ana Nice diz que está empenhada com apoio de outros vereadores em buscar a “estabilidade política” para dar “prosseguimento aos serviços essenciais à população”.

HISTÓRICO

Danilo Lima é um dos alvos da Operação Estafeta da Polícia Federal. O presidente afastado da Câmara, segundo as investigações, seria um dos operadores de uma suposta organização criminosa envolvendo agentes públicos e empresas.

A assessoria do vereador foi procurada, mas não se manifestou.