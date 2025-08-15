Flamengo adota ônibus elétrico para transporte de atletas olímpicos

O Clube de Regatas do Flamengo se tornou o primeiro clube esportivo do Brasil a incorporar um ônibus 100% elétrico às suas operações. O veículo, modelo BYD D9F, será utilizado no transporte de atletas de modalidades olímpicas, atendendo mais de 1.100 esportistas de equipes como basquete, ginástica artística, judô, nado artístico, natação, polo aquático e futebol feminino.



A entrega oficial ocorreu na última quarta-feira (13), na sede náutica de Remo, na Gávea (RJ). O evento contou com representantes do clube e da fabricante chinesa BYD, responsável pela tecnologia. Uma estação de recarga será instalada no Maracanãzinho, ginásio localizado no complexo do Maracanã, para viabilizar a operação.



O ônibus atenderá deslocamentos diários para treinos e competições, especialmente em um momento em que o Flamengo mantém dez modalidades olímpicas ativas e conta com seis medalhistas dos Jogos de Paris. Para o diretor de Esportes Olímpicos do clube, Marcus Vinicius Freire, a nova frota representa um ganho logístico e ambiental. “A tecnologia contribui para otimizar trajetos e reduzir custos e poluição”, afirmou.

Impacto ambiental



Segundo estimativas, a utilização do veículo evitará a emissão de aproximadamente 182 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por ano, o que equivale ao impacto ambiental positivo do plantio de mais de mil árvores. O modelo tem autonomia de até 250 quilômetros por carga e opera sem emissão de gases poluentes e com baixo nível de ruído.



Especificações técnicas



O BYD D9F foi projetado para uso urbano, com carroceria de até 13 metros e chassi tubular de alta resistência. Possui motores integrados nas rodas traseiras, suspensão pneumática, freios a disco com sistema ABS e regenerativo, além de coluna de direção ajustável. De acordo com a fabricante, o custo de manutenção é menor em relação a modelos a combustão, e o tempo de recarga é reduzido.