'Thunderbolts*', da Marvel, ganha data de estreia no Disney+

O filme Thunderbolts*, da Marvel Studios, chega ao Disney+ em 27 de agosto. A estreia no streaming foi confirmada por comunicados e páginas oficiais da plataforma e coloca no catálogo uma das produções centrais da Fase 5 do MCU, lançada nos cinemas em maio. A janela de pouco menos de quatro meses entre a estreia nos cinemas e a chegada ao serviço segue o padrão recente da Disney para títulos da franquia.

O longa reúne um time de anti-heróis já conhecidos do público: Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko) e John Walker (Wyatt Russell), sob a influência da enigmática Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). Na trama, o grupo é forçado a encarar missões de alto risco e os próprios fantasmas do passado, numa narrativa que promete expandir as pontes do universo Marvel para projetos já anunciados.

Os Thunderbolts são uma equipe de desajustados desiludidos que, contra todas as probabilidades, encontram força na união. O filme homônimo é uma aventura repleta de ação que convida o público a se envolver com seu humor afiado e adrenalina. Os críticos o descreveram como "um dos melhores filmes da Marvel de todos os tempos" (BJ Colangelo, Slashfilm) e "um dos filmes mais engraçados, divertidos e genuinamente comoventes do UCM" (Ross Bonaime, Collider).

