Jessica Cormick assume oficialmente cargo de prefeita de São Bernardo

Sargento licenciada da PM (Polícia Militar), Jessica Cormick assumiu oficialmente na manhã desta sexta-feira (15) o cargo de prefeita de São Bernardo. Ela assinou o termo de substituição do chefe do Executivo. O rito será encaminhado à Câmara Municipal e à Justiça.

Casada e mãe de uma filha, Jessica tem 39 anos e desde janeiro deste ano exerce o cargo de vice-prefeita de São Bernardo, dentro do mandato que se estende até 2028. Ela é a primeira mulher eleita para o cargo de vice na história da cidade.

“Hoje estou aqui seguindo a minha missão de servir São Bernardo, tomando posse como prefeita. Neste momento, preciso trabalhar para que os serviços continuem funcionando e para que a população seja plenamente atendida”, afirmou a chefe do Executivo municipal.

TRAJETÓRIA

Jessica Cormick construiu toda a sua trajetória profissional na Polícia Militar, onde ingressou em 2005. Especializou-se em Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública, além de realizar cursos voltados para a gestão pública e os direitos humanos. Com dedicação e compromisso, foi promovida a Cabo em 2016 e, posteriormente, a Sargento, pelo Curso de Formação de Sargentos.

Atualmente, Jessica segue se especializando na administração pública e cursa MBA em Governança Pública, consolidando seu compromisso com a gestão eficiente e o bem-estar da população de São Bernardo.