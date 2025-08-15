DGABC
Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

Política Titulo Nova chefe do Executivo

Jessica Cormick assume oficialmente cargo de prefeita de São Bernardo

Sargento licenciada da PM assinou termo formal de substituição do chefe do Executivo na manhã desta sexta-feira

Do Diário do Grande ABC
15/08/2025 | 13:09
FOTO: Isabella Diniz/Prefeitura de São Bernardo
FOTO: Isabella Diniz/Prefeitura de São Bernardo


Sargento licenciada da PM (Polícia Militar), Jessica Cormick assumiu oficialmente na manhã desta sexta-feira (15) o cargo de prefeita de São Bernardo. Ela assinou o termo de substituição do chefe do Executivo. O rito será encaminhado à Câmara Municipal e à Justiça.

Casada e mãe de uma filha, Jessica tem 39 anos e desde janeiro deste ano exerce o cargo de vice-prefeita de São Bernardo, dentro do mandato que se estende até 2028. Ela é a primeira mulher eleita para o cargo de vice na história da cidade.

“Hoje estou aqui seguindo a minha missão de servir São Bernardo, tomando posse como prefeita. Neste momento, preciso trabalhar para que os serviços continuem funcionando e para que a população seja plenamente atendida”, afirmou a chefe do Executivo municipal.

TRAJETÓRIA 

Jessica Cormick construiu toda a sua trajetória profissional na Polícia Militar, onde ingressou em 2005. Especializou-se em Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública, além de realizar cursos voltados para a gestão pública e os direitos humanos. Com dedicação e compromisso, foi promovida a Cabo em 2016 e, posteriormente, a Sargento, pelo Curso de Formação de Sargentos.

Atualmente, Jessica segue se especializando na administração pública e cursa MBA em Governança Pública, consolidando seu compromisso com a gestão eficiente e o bem-estar da população de São Bernardo.


