PT de São Bernardo defende investigação rigorosa em relação a Marcelo Lima

O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras de São Bernardo informou em nota que acompanha com atenção os desdobramentos da operação da Polícia Federal, ocorrida na quinta-feira (14), e defende, caso as investigações comprovem as irregularidades apontadas, a realização de novas eleições, “garantindo que a população possa decidir democraticamente os rumos da cidade”.

“Reafirmamos nosso compromisso com o Estado Democrático de Direito, defendendo que toda investigação seja conduzida com rigor e agilidade, respeitando o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório”. Traz trecho da nota

Segundo o partido, a Justiça deve ter autonomia plena para apurar os fatos, garantindo transparência e imparcialidade. “Qualquer agente público deve responder por seus atos e prestar contas à sociedade”.

A sigla afirmou ainda que a direção do partido, juntamente com a bancada de vereadores, está unida e mobilizada para assegurar o cumprimento do Regimento Interno da Câmara, reforçando o dever e preservando o papel fiscalizador e legislador para que as decisões necessárias à cidade não fiquem paralisadas.

Em relação à presidência da Câmara, tendo em vista que o atual presidente Danilo Lima (Podemos), é citado nas investigações, mas o TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) ainda não oficializou o afastamento do cargo, o PT de São Bernardo segue acompanhando os desdobramentos, a fim de “garantir que a presidência seja assumida, de forma legítima, pela vice-presidenta, vereadora Ana Nice”, que integra a bancada juntamente com os vereadores Ananias Andrade, Ana do Carmo e Getúlio do Amarelinho.

“Nossa prioridade neste momento é garantir o pleno funcionamento dos serviços públicos e a estabilidade administrativa da cidade. A população de São Bernardo não pode ser penalizada pela instabilidade política. O interesse coletivo deve estar acima de qualquer disputa. Para isso, o Partido dos Trabalhadores não medirá esforços para viabilizar, junto ao Governo Federal, os recursos necessários à manutenção dos serviços municipais”, complementa a direção do partido.

Entenda a operação

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, a Operação Estafeta, nome que faz referência a pessoas responsáveis por transportar mensagens, documentos ou encomendas, que tem como objetivo investigar um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de dinheiro público. A operação resultou no afastamento do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos) de suas funções pelo período de um ano, além de ser obrigado a usar tornozeleira eletrônica.

Foram mobilizados 70 policiais federais que cumpriram as medidas cautelares expedidas pelo TJSP, incluindo duas prisão temporárias, 16 mandados de apreensão, quebra de sigilos bancário e fiscal, além do sequestro e bloqueio de bens e valores que somam até R$13 milhões.

Além de Marcelo Lima, também foram afastados os vereadores Danilo Lima (Podemos) e Ary José de Oliveira (PRTB), um secretário municipal que ainda não foi identificado, o servidor da Prefeitura Antonio Rene da Silva (Diretor de Departamento na Secretaria de Coordenação Governamental) e o funcionário da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) Paulo Iran. A operação tem como foco cinco cidades, São Bernardo, Santo André, Mauá, Diadema e a capital paulista.

Com o afastamento de Marcelo Lima, a vice-prefeita Jéssica Cormick (Avante) assume interinamente a chefia do Executivo municipal.