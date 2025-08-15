Bell Marques passa mal em Fortaleza e desabafa nas redes: 'Essas coisas acontecem'

Bell Marques passou por um mal-estar na manhã desta sexta-feira, 15, durante a Corrida 100% Você, realizada na Avenida Beira Mar, em Fortaleza. O evento esportivo, organizado pela empresa do próprio cantor, reuniu fãs e corredores para um percurso de 10 quilômetros. O episódio ocorreu no momento em que Bell, de 72 anos, cruzava a linha de chegada. Ele precisou do apoio de outros participantes que estavam por perto e foi amparado logo após completar o trajeto.

Mais tarde, nas redes sociais, o artista comentou o ocorrido e explicou o que o levou a se sentir mal. Segundo ele, o problema foi causado por algo que comeu antes da largada. "Me recuperando, viu? Saí cedo demais, comi um negócio, fiquei me sentindo mal, o estômago ficou ruim. Mas deu tudo certo, a corrida foi linda e eu tô aqui, já tô indo pro palco de novo. Essas coisas acontecem, sabe? Rapaz, poxa vida!", declarou o cantor.

A Corrida 100% Você faz parte de uma série de eventos esportivos realizados em várias cidades do país, sempre com a participação do artista.