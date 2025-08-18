Veja o obituário do Grande ABC deste dia 18 de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Iolanda Branimir, 96. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Pensionista. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Marlene Ferreira de Lima, 88. Natural de Riacho das Almas (Pernambuco). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gentil Pereira dos Santos, 86. Natural de Turmalina (Minas Gerais). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Izidio da Silva, 86. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Euribia Maria Alves, 82. Natural de Piratininga (SP). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Mercedes Polizelli Missassi, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Arlete Oliveira de Resende, 72. Natural de Uberaba (Minas Gerais). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Nadir Rezende, 68. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 13. Memorial Planalto.

Mauricio Aparecido Voznak, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Sandra Porto, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Daniel Thomaz, 45. Natural de Santo André. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Vendedor. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Fernanda de Oliveira Pereira Gonçalves, 52. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Inspetora de qualidade. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alex Sandro Justiniano da Silva, 37. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Jardineiro. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Vagner Ignacio da Silva, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Evaldivio Lauretino de Almeida, 64. Natural de Nova Canaã (Bahia). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Padreiro. Dia 13, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Eduardo Dias Gadanha, 85. Natural de Portugal. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Mauricio Faustino da Silva, 77. Natural de Cachoeirinha (Pernambuco). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Giorgio Grillene, 92. Natural de Roma, Itália. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 13, em Santo André. Memorial Parque Paulista.

MAUÁ

Maria da Cruz Silva, 94. Natural do Estado do Rio Grande do Norte. Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 13, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.