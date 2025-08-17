Veja o obituário do Grande ABC deste dia 17 de agosto de 2025

Odair Vituri

(São Caetano, 1943-2025)

Odair Vituri fez parte dos estudantes que, no início da década de 1960, protagonizaram um dos momentos cívicos mais importantes de São Caetano, talvez só menor que o movimento autonomista de 1948, que tornou a cidade autônoma, separando-se de Santo André.

Vituri foi um dos jovens que comandou a Passeata do Silêncio, um ato que envolveu toda a cidade contrária ao aumento abusivo dos salários dos vereadores.

Como o nome diz, a passeata, noturna, desfilou pelas ruas da cidade silenciosamente, com as pessoas segurando tochas e conduzindo caixões simbolizando o enterro dos vereadores.

O ato extrapolou os limites de São Caetano, alcançando outros centros, pelo inusitado do protesto, que terminou vitorioso.

Profissionalmente, Odair Vituri fez carreira na General Motors, alcançando altas funções e se destacando como dirigente do General Motors Esporte Clube. Ele colaborou com a página Memória, do Diário, fornecendo muitas informações sobre a cidade.

Agora, a partida. Odair Vituri residia no bairro Mauá, em São Caetano. Parte aos 82 anos e foi sepultado no Cemitério das Lágrimas.

SANTO ANDRÉ

João Luna Martins, 88. Natural de Sorocaba (SP). Residia no Jardim Progresso, em Sato André. Dia 12. Jardim da Colina.

José Cavanha, 82. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Valdete Rodrigues Nogueira, 81. Natural de Estrela do Sul (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André. Dia 12, em Santo André. Cemitério Chora Menino, em São Paulo, Capital.

Maria Araujo Campos, 76. Natural de Pão de Açúcar (Alagoas). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 12. Crematório Vila Alpina.

Olival Souza Nascimento, 71. Natural de Ibirataia (Bahia). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

João Balero Martine Filho, 71. Natural de Santo André. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Stela Sueli Gomes, 69. Natural de Brasópolis (Minas Gerais). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Inspetora escolar. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marco Estácio Lasinskais, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 12. Memorial Planalto.

Marinalva Aparecida da Silva, 59. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aguinaldo Patrício dos Santos, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto José da Silva, 55. Natural de Inajá (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Autônomo. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neusa Pereira de Jesus, 40. Natural de Cansanção (Bahia). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geovana Aparecida de Souza, 24. Natural de Mauá. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Raimundo Nonato de Sousa, 81. Natural de Picos (Piauí). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Jardim da Colina.

Sara Vilas Boas de Oliveira, 66. Natural de Cornélio Procópio (Paraná). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Nair Lourdes Zanom Franchi, 91. Natural de Rio das Pedras (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 12. Cemitério das Lágrimas.

Maria Panzarella Stefanelli, 85. Natural de Santo André. Residia no bairro Boqueirão. Dia 12. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

DIADEMA

Carmelita Maria de Araujo, 93. Natural de Jatauba (Pernambuco). Residia no Parque Real, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Gregório Emílio Bellorin Medina, 80. Natural da Venezuela. Residia no bairro Eldorado. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Natival Ramos dos Santos, 74. Natural de Itamaraju (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Carlos Barbosa de Lima, 66. Natural de Bom Jardim (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Autônomo. Dia 12, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Diogo Alves de Oliveira, 36. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado. Dia 12. Cemitério Municipal de Regente Feijó (SP).

Kevin Rodrigues da Cruz, 23. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 12, em Santo André. Memorial Phoenix.

MAUÁ

Santina Lemes, 81. Natural de Duartina (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Ignez Teixeira Leitão, 70. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Neuza Paes da Silva, 83. Natural de Palmeirina (Pernambuco). Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 12, em Santo André. Cemitério São José.