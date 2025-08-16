Veja o obituário do Grande ABC deste dia 16 de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Francisca Andrade Vilar, 97. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Angelina Binevicius, 96. Natural de Casa Branca (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 10. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Rafaela Fontes Fria Marcelino, 94. Natural de Tupã (SP). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Waldemar Leme Martins, 92. Natural de Álvares Machado (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 10. Jardim da Colina.

Augusto Batista da Silva, 90. Natural de Jacareí (SP). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olympio Anduca, 87. Natural de Araraquara (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Vitorino Picinato, 86. Natural de Pongaí (SP). Residia no Jardim Adutora, em São Paulo, Capital. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Carlos Amaral, 80. Natural de Conceição Aparecida (Minas Gerais). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rafael Procópio Colonato, 80. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 11, em Santo André. Cemitério de Vila Mariana, Capital.

Dorival Ramos, 74. Natural de Jundiai (SP). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Motorista. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Roberto Faria, 74. Natural de Jerônimo Monteiro (Espírito Santo). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosa Francelino dos Santos, 73. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Angela Maria de Araujo, 71. Natural de Itanhaém (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 10. Jardim da Colina.

Luiz Carlos dos Santos, 66. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Ajudante geral. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Siclai Alves Bucci Mori, 64. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

João Chiapesan, 85. Natural de Monte Azul Paulista (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 11, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Dalva Gnan, 77. Natural de São Caetano. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 11, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Almir Madureira, 61. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Marceneiro. Dia 10, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.