Veja receita de suco de laranja, morango e hortelã

Com a possível chegada do calor, nada melhor do que uma bebida gelada para refrescar e hidratar o corpo. Mas, que tal ir além da água e dos refrigerantes e apostar em uma opção que, além de deliciosa, é cheia de nutrientes? Apresentamos a receita de um suco que é a cara de um dia com alta temperatura, combinando o frescor cítrico da laranja com a doçura do morango e o toque especial da hortelã.

Este suco não é apenas uma delícia, mas também um aliado da sua saúde. A laranja é rica em vitamina C, um poderoso antioxidante que fortalece o sistema imunológico. Já o morango contribui com antocianinas, que ajudam a combater o envelhecimento celular, e fibras, que auxiliam no bom funcionamento do intestino. A hortelã, por sua vez, adiciona um frescor inconfundível e ainda auxilia na digestão.

Receita: Suco de Laranja, Morango e Hortelã

Ingredientes:

Duas laranjas grandes, descascadas e sem sementes

Uma xícara de morangos frescos

Folhas de hortelã a gosto (cerca de cinco a sete folhas)

Gelo a gosto

Água gelada (opcional, para ajustar a consistência)

Mel ou adoçante a gosto (opcional)

Modo de Preparo:

Comece lavando bem os morangos e as folhas de hortelã.

No liquidificador, coloque as laranjas cortadas em pedaços, os morangos e as folhas de hortelã.

Adicione um pouco de água gelada, se preferir uma consistência mais líquida, ou omita para um suco mais concentrado.

Bata tudo por cerca de um a dois minutos, ou até obter uma mistura homogênea.

Se desejar, adoce com mel ou seu adoçante preferido.

Coe o suco se preferir uma bebida sem gomos ou pedaços de fruta, mas lembre-se que coar pode remover parte das fibras.

Sirva imediatamente em um copo alto com bastante gelo.

Para um toque ainda mais especial, decore o copo com uma rodela de laranja e algumas folhas de hortelã. Você também pode congelar os morangos antes de usar para um suco ainda mais cremoso e gelado.