Trump ligou a ministro norueguês para perguntar sobre o Prêmio Nobel da Paz, diz imprensa local

O Dagens Næringsliv não citou fontes, mas afirmou que Trump perguntou sobre uma possível indicação para o Prêmio Nobel da Paz - e que não foi a primeira vez que abordou o assunto

15/08/2025 | 10:32
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou para o ministro das Finanças da Noruega, Jens Stoltenberg, no mês passado, para falar sobre o Prêmio Nobel da Paz e discutir tarifas. A informação é do jornal norueguês Dagens Næringsliv. Em uma reportagem publicada nesta quinta-feira, 14, o jornal disse que Stoltenberg caminha pelas ruas de Oslo quando recebeu uma ligação da Casa Branca. O Dagens Næringsliv não citou fontes, mas afirmou que Trump perguntou sobre uma possível indicação para o Prêmio Nobel da Paz - e que não foi a primeira vez que abordou o assunto.

Stoltenberg disse à agência de notícias Reuters que o objetivo da chamada era discutir tarifas e cooperação econômica, antes da conversa do presidente americano com o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre. O ministro se recusou a dar detalhes sobre o conteúdo da ligação. Ainda de acordo com a Reuters, Stoltenberg afirmou que Trump não era o único integrante do governo americano na chamada. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, também participaram.

A Casa Branca não respondeu às tentativas de contatos da imprensa americana e norueguesa. O Comitê Norueguês do Nobel, composto por cinco integrantes nomeados pelo parlamento da Noruega, avalia centenas de candidatos todos os anos antes de definir os laureados. O anúncio é feito em outubro, em Oslo.

Em junho, Trump afirmou na Truth Social que não ganharia o Prêmio Nobel da Paz. "Não, não receberei o Prêmio Nobel da Paz, não importa o que eu faça, incluindo Rússia/Ucrânia e Israel/Irã, quaisquer que sejam esses resultados, mas o povo sabe, e isso é tudo o que importa para mim", escreveu o presidente.


