Supercomputador que previu Chelsea campeão aponta campeão da Premier League

O "supercomputador" da Opta Analyst, que previu o título do Chelsea no Mundial de Clubes organizado pela Fifa neste ano, nos Estados Unidos, voltou a fazer suas projeções levando em conta a disputa da Premier League, que começa nesta sexta-feira, com o jogo entre Liverpool (atual campeão) e o Bournemouth. De acordo com a sua análise, a equipe do técnico Arne Slot se manterá no topo com a conquista do bicampeonato da competição.

De acordo com as projeções, no entanto, a disputa vai ser acirrada. Atual vice-campeão, o Arsenal termina a disputa na segunda colocação seguido do Manchester City do técnico espanhol Pep Guardiola. Campeão mundial do torneio da Fifa, em julho, o Chelsea aparece em quarto lugar com o Newcastle e o Aston Villa completando as seis primeiras colocações.

Levando em conta as 38 rodadas do Campeonato Inglês, a diferença na pontuação dos três primeiros colocados será apertada, segundo o "supercomputador". O Liverpool fecha a campanha com uma somatória de 73,33 contra 71,77 do segundo colocado. O City aparece na "cola" com 70,12.

O Opta Analyst indica ainda uma campanha sofrível para outros dois gigantes do futebol da Inglaterra. O Manchester United mais uma vez vai aparecer longe da briga pelo título ocupando o 12º posto com 49,09 pontos. O Tottenham aparece duas colocações abaixo, com 47,92.

As equipe rebaixadas também foram apontadas nesta escala de projeção do computador. O Burnley encabeça a zona de rebaixamento, no 18º lugar com 36,94 pontos e aparece à frente somente do Leeds United e do Sunderland, o último colocado.