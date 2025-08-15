DGABC
Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer Titulo Entretenimento

Revival da "Boatinha" agita o Tênis Clube de Santo André

Do Diário do Grande ABC
15/08/2025 | 09:20
Divulgação
Divulgação


A tradicional festa "Boatinha" retorna ao Tênis Clube de Santo André neste sábado (23), a partir das 21h. O evento, que marcou gerações com sua pista de dança eclética e animada, promete reunir antigos frequentadores e novos admiradores em uma noite de música e nostalgia.

A atração principal será o show da banda New Other, com um tributo à icônica banda britânica New Order, referência mundial do rock alternativo e pós-punk. Nos intervalos, a pista ficará por conta dos DJs Edu Gaiarsa, Sabrina Duclos e Zinho Prado, que irão relembrar sucessos que embalaram diferentes épocas.

Os ingressos estão no último lote, com valor promocional de R$ 50,00 o par até o dia 16 de agosto. Após essa data, o valor individual será de R$ 35,00. Mesas com cinco lugares também estão disponíveis por R$ 50,00 cada.

As entradas podem ser adquiridas pelo site bilheto.com.br ou pelo WhatsApp (11) 93343-9045.


