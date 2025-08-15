DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Apresentações culturais

Festival do Chocolate de Ribeirão Pires: veja programação deste fim de semana

A entrada é gratuita com doação solidária opcional de 1kg de alimento de ração para animais

Natasha Werneck
15/08/2025 | 08:52
FOTO: Gabriel Mazzo / PMETRP
FOTO: Gabriel Mazzo / PMETRP


O Festival do Chocolate de Ribeirão Pires segue neste fim de semana com uma programação intensa que promete movimentar a cidade. Entre os destaques da programação estão os shows de Silvio Brito, Bruno e Barretto e a Banda Sinfônica da FASCS, além de 39 apresentações culturais distribuídas por diferentes pontos do centro.

Neste segundo fim de semana, as atrações começam nesta sexta-feira (15), com a Banda Sinfônica da FASCS no palco Choco Paço, às 20h. No mesmo dia, o palco Memorial Santo Antônio recebe o grupo Choro na Neblina, enquanto a Vila do Doce terá show de Renan Palek.

O sábado (16) será de música para todos os gostos. No Choco Paço, o dia começa com o Sábado com Dança a partir das 14h e termina com o show de Silvio Brito às 20h. No Memorial Santo Antônio, com Mariane Mattoso e Diagonal Trio, Cambuci da Serra e o Juninho Morada. Já a Vila do Doce terá samba, MPB e grupos locais com Miudinho, Guto Freitas e o Samba do Povo. 

No domingo (17), se destacam as atividades infantis, como a Palhaçaria Emarp e o Show da Luna. O dia encerra com o sertanejo da dupla Bruno e Barretto às 20h. No Memorial Santo Antônio, o jazz será a atração principal, com várias formações da EMARP e da FASCS se apresentando ao longo da tarde e fechando com o Grupo Teoria.

Além da música, o festival é um prato cheio para os amantes da gastronomia. Ao todo, 128 estabelecimentos participam, sendo 73 do setor gastronômico, 28 artesãos e 27 comércios gerais. 

A programação completa do Festival acontece até o dia 31 de agosto em locais como o Paço Municipal (Choco Paço), Vila do Doce, Memorial Santo Antônio e ruas Felipe Sabbag, Miguel Prisco, Stella Bruna Nardelli e Avenida Fortuna. A entrada é gratuita com doação solidária opcional de 1kg de alimento de ração para animais.

Veja a programação

15/08 Sexta-feira

Palco ChocoPaço

20h – Banda Sinfônica da FASCS

Palco Memorial Santo Antônio

19h – Choro na Neblina

Palco Vila do Doce

20h – Renan Palek

16/08 Sábado

Palco ChocoPaço

14h – RPFC

14h30 – Cia Arte para todos

15h – Nanda Salima Art e Terapia Group

15h30 – Oficina do Corpo/SEJEL/Toth e Toth Kids

20h – Silvio Brito

Palco Memorial Santo Antônio

15h – Mariane Mattoso e Diagonal Trio

17h – Cambuci da Serra

19h – Juninho Morada

Palco Vila do Doce

10h às 14h – Tigela Cheia

16h – Miudinho

18h – Guto Freitas

20h – Samba do Povo

Atrações de Rua

16h – Estátuas Vivas

17h – Doeji Violinista

17h – Elias Saxofone Itinerante

17h – Luiz Fernando Acordeon

17/08 Domingo

Palco ChocoPaço

14h – Palhaçaria Emarp

15h – Show da Luna

20h – Bruno e Barretto

Palco Memorial Santo Antônio

15h – Jazz Combos da EMARP/FASCS

16h – Jazz Combos da EMARP/FASCS

17h – Jazz Combos da EMARP/FASCS

19h – Grupo Teoria

Palco Vila do Doce

14h – Flash Back 

15h – Flash Back

16h – Flash Back

18h – Eterna Amizade

20h – Cai na Gandaia

Atrações de Rua

14h – Intervenção Músical EMARP

15h – Palhaçaria ABC

15h – Circo Liporoni

15h – Ribeirão Brass Band

16h – Estátuas Vivas

16h – Parada Taiko

17h – Doeji Violinista

17h – Liliam Jardim


