Festival do Chocolate de Ribeirão Pires: veja programação deste fim de semana

O Festival do Chocolate de Ribeirão Pires segue neste fim de semana com uma programação intensa que promete movimentar a cidade. Entre os destaques da programação estão os shows de Silvio Brito, Bruno e Barretto e a Banda Sinfônica da FASCS, além de 39 apresentações culturais distribuídas por diferentes pontos do centro.
Neste segundo fim de semana, as atrações começam nesta sexta-feira (15), com a Banda Sinfônica da FASCS no palco Choco Paço, às 20h. No mesmo dia, o palco Memorial Santo Antônio recebe o grupo Choro na Neblina, enquanto a Vila do Doce terá show de Renan Palek.
O sábado (16) será de música para todos os gostos. No Choco Paço, o dia começa com o Sábado com Dança a partir das 14h e termina com o show de Silvio Brito às 20h. No Memorial Santo Antônio, com Mariane Mattoso e Diagonal Trio, Cambuci da Serra e o Juninho Morada. Já a Vila do Doce terá samba, MPB e grupos locais com Miudinho, Guto Freitas e o Samba do Povo.
No domingo (17), se destacam as atividades infantis, como a Palhaçaria Emarp e o Show da Luna. O dia encerra com o sertanejo da dupla Bruno e Barretto às 20h. No Memorial Santo Antônio, o jazz será a atração principal, com várias formações da EMARP e da FASCS se apresentando ao longo da tarde e fechando com o Grupo Teoria.
Além da música, o festival é um prato cheio para os amantes da gastronomia. Ao todo, 128 estabelecimentos participam, sendo 73 do setor gastronômico, 28 artesãos e 27 comércios gerais.
A programação completa do Festival acontece até o dia 31 de agosto em locais como o Paço Municipal (Choco Paço), Vila do Doce, Memorial Santo Antônio e ruas Felipe Sabbag, Miguel Prisco, Stella Bruna Nardelli e Avenida Fortuna. A entrada é gratuita com doação solidária opcional de 1kg de alimento de ração para animais.
Palco ChocoPaço
20h – Banda Sinfônica da FASCS
Palco Memorial Santo Antônio
19h – Choro na Neblina
Palco Vila do Doce
20h – Renan Palek
Palco ChocoPaço
14h – RPFC
14h30 – Cia Arte para todos
15h – Nanda Salima Art e Terapia Group
15h30 – Oficina do Corpo/SEJEL/Toth e Toth Kids
20h – Silvio Brito
Palco Memorial Santo Antônio
15h – Mariane Mattoso e Diagonal Trio
17h – Cambuci da Serra
19h – Juninho Morada
Palco Vila do Doce
10h às 14h – Tigela Cheia
16h – Miudinho
18h – Guto Freitas
20h – Samba do Povo
Atrações de Rua
16h – Estátuas Vivas
17h – Doeji Violinista
17h – Elias Saxofone Itinerante
17h – Luiz Fernando Acordeon
Palco ChocoPaço
14h – Palhaçaria Emarp
15h – Show da Luna
20h – Bruno e Barretto
Palco Memorial Santo Antônio
15h – Jazz Combos da EMARP/FASCS
16h – Jazz Combos da EMARP/FASCS
17h – Jazz Combos da EMARP/FASCS
19h – Grupo Teoria
Palco Vila do Doce
14h – Flash Back
15h – Flash Back
16h – Flash Back
18h – Eterna Amizade
20h – Cai na Gandaia
Atrações de Rua
14h – Intervenção Músical EMARP
15h – Palhaçaria ABC
15h – Circo Liporoni
15h – Ribeirão Brass Band
16h – Estátuas Vivas
16h – Parada Taiko
17h – Doeji Violinista
17h – Liliam Jardim
