DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Escolas estaduais

Na região, 4.700 alunos participam da Olimpíada de Ciências

Nesse sábado (16), 115,1 mil estudantes da rede estadual de São Paulo participam da primeira fase da ONC (Olimpíada Nacional de Ciências) 2025

Do Diário do Grande ABC
15/08/2025 | 08:42
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Nesse sábado (16), 115,1 mil estudantes da rede estadual de São Paulo participam da primeira fase da ONC (Olimpíada Nacional de Ciências) 2025. No Grande ABC, são 4.700 mil alunos inscritos. A etapa será realizada de forma on-line, com questões objetivas de múltipla escolha, voltadas a alunos do 3º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, incluindo estudantes da Educação Técnica Profissional e da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Segundo a Seduc-SP (Secretaria da Educação de São Paulo), neste ano, o tema central é Oceanos, um convite para os participantes explorarem a biodiversidade marinha, o ciclo da água e o papel dos mares no equilíbrio climático e na sustentabilidade do planeta.

Os classificados participarão da segunda fase nos dias 11 e 12 de setembro, com provas dissertativas. Os jovens mais bem colocados receberão certificados, medalhas e, em São Paulo, serão homenageados em uma premiação presencial inédita organizada pela Seduc, em parceria com a comissão nacional da ONC. 

A competição completa em 2025 uma década de realização e registra recorde de inscrições no País, com 5,2 milhões de estudantes. Criada em 2016, a ONC é um projeto de extensão cadastrado e realizado pela UFPI (Universidade Federal do Piauí) desde sua primeira edição.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.