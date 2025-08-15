Na região, 4.700 alunos participam da Olimpíada de Ciências

Nesse sábado (16), 115,1 mil estudantes da rede estadual de São Paulo participam da primeira fase da ONC (Olimpíada Nacional de Ciências) 2025. No Grande ABC, são 4.700 mil alunos inscritos. A etapa será realizada de forma on-line, com questões objetivas de múltipla escolha, voltadas a alunos do 3º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, incluindo estudantes da Educação Técnica Profissional e da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Segundo a Seduc-SP (Secretaria da Educação de São Paulo), neste ano, o tema central é Oceanos, um convite para os participantes explorarem a biodiversidade marinha, o ciclo da água e o papel dos mares no equilíbrio climático e na sustentabilidade do planeta.

Os classificados participarão da segunda fase nos dias 11 e 12 de setembro, com provas dissertativas. Os jovens mais bem colocados receberão certificados, medalhas e, em São Paulo, serão homenageados em uma premiação presencial inédita organizada pela Seduc, em parceria com a comissão nacional da ONC.

A competição completa em 2025 uma década de realização e registra recorde de inscrições no País, com 5,2 milhões de estudantes. Criada em 2016, a ONC é um projeto de extensão cadastrado e realizado pela UFPI (Universidade Federal do Piauí) desde sua primeira edição.