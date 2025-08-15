DGABC
Economia Titulo Parceria

Região ganha polo regional do programa Escola do Trabalhador

Iniciativa vai oferecer série de cursos na área de tecnologia para qualificação profissional nos sete municípios do Grande ABC

Do Diário do Grande ABC
15/08/2025 | 08:30
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC passou a integrar o Programa Escola do Trabalhador 4.0 como polo regional, a partir do termo de parceria anunciado nessa quinta-feira (14). Em evento realizado na sede da entidade, o programa foi apresentado pela equipe técnica do Ministério do Trabalho e Emprego aos representantes de diversos setores da região. O evento contou com a participação de autoridades municipais, representantes do legislativo, sindicatos, empresas, terceiro setor, academia e fundos sociais.

A iniciativa vai oferecer 176 cursos gratuitos de capacitação e aperfeiçoamento profissional, voltados à área de tecnologia, em parceria com a Microsoft e instituições de ensino, fortalecendo políticas de qualificação profissional e empregabilidade no Grande ABC. Além disso, há a possibilidade de formações sob medida para cada município, processo que poderá ser encaminhado por meio da Agência.

Com recursos de Inteligência Artificial e formato digital, os cursos – certificados pelo MTE, Microsoft e Agência de Desenvolvimento – serão disponibilizados para o setor público e privado, ampliando as oportunidades de aprendizagem e preparando trabalhadores e trabalhadoras para as transformações do mercado de trabalho.

Para o presidente da Agência, Aroaldo da Silva, a iniciativa reforça a integração de esforços para democratizar o acesso à educação profissional e impulsionar a requalificação diante das mudanças tecnológicas e produtivas. “Muito nos honra sediar esse programa na Agência, com formações que vão ao encontro das demandas dos setores econômicos e também da classe trabalhadora para se conectar com os desafios do mercado de trabalho”, comentou Silva.

Representando o colegiado de prefeitos do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, o prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), destacou que a iniciativa fortalece a discussão sobre o futuro da economia da região. “O mundo mudou e o Grande ABC passa por esse processo de transformação mais rápido ainda, por isso precisamos olhar para frente, discutindo trabalho, renda, a nova indústria e como olharmos para o jovem para entender o que ele quer para o futuro”, afirmou.

Segundo o chefe de gabinete da Secretaria de Qualificação do MTE, Henrique Eduardo Medeiros Aquino, a Pasta está de portas abertas para fortalecer as cidades.


