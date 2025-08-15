Região ganha polo regional do programa Escola do Trabalhador

A Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC passou a integrar o Programa Escola do Trabalhador 4.0 como polo regional, a partir do termo de parceria anunciado nessa quinta-feira (14). Em evento realizado na sede da entidade, o programa foi apresentado pela equipe técnica do Ministério do Trabalho e Emprego aos representantes de diversos setores da região. O evento contou com a participação de autoridades municipais, representantes do legislativo, sindicatos, empresas, terceiro setor, academia e fundos sociais.

A iniciativa vai oferecer 176 cursos gratuitos de capacitação e aperfeiçoamento profissional, voltados à área de tecnologia, em parceria com a Microsoft e instituições de ensino, fortalecendo políticas de qualificação profissional e empregabilidade no Grande ABC. Além disso, há a possibilidade de formações sob medida para cada município, processo que poderá ser encaminhado por meio da Agência.

Com recursos de Inteligência Artificial e formato digital, os cursos – certificados pelo MTE, Microsoft e Agência de Desenvolvimento – serão disponibilizados para o setor público e privado, ampliando as oportunidades de aprendizagem e preparando trabalhadores e trabalhadoras para as transformações do mercado de trabalho.

Para o presidente da Agência, Aroaldo da Silva, a iniciativa reforça a integração de esforços para democratizar o acesso à educação profissional e impulsionar a requalificação diante das mudanças tecnológicas e produtivas. “Muito nos honra sediar esse programa na Agência, com formações que vão ao encontro das demandas dos setores econômicos e também da classe trabalhadora para se conectar com os desafios do mercado de trabalho”, comentou Silva.

Representando o colegiado de prefeitos do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, o prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), destacou que a iniciativa fortalece a discussão sobre o futuro da economia da região. “O mundo mudou e o Grande ABC passa por esse processo de transformação mais rápido ainda, por isso precisamos olhar para frente, discutindo trabalho, renda, a nova indústria e como olharmos para o jovem para entender o que ele quer para o futuro”, afirmou.

Segundo o chefe de gabinete da Secretaria de Qualificação do MTE, Henrique Eduardo Medeiros Aquino, a Pasta está de portas abertas para fortalecer as cidades.