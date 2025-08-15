Problema na Record, Geraldo Luís vira solução das mais interessantes no SBT

E tem chances de até acertar mais, se souberem pavimentar melhor esse caminho e oferecerem a ele condições de fazer aquilo que sabe. Tão somente isso, valendo-se sempre da sua real condição: a de ser genuinamente um produto da TV aberta.

No momento em que o teleprompter e outros meios de sustentação vieram a ser essenciais no desempenho de uma grande maioria de comunicadores, é importante valorizar e saber contar com os poucos mais autênticos e naturais que ainda restam.

Geraldo Luís é um deles. Formado na escola do rádio, ele faz a diferença com a sua capacidade do improviso e de se colocar para o telespectador. É bem popular e nunca foi de apelar.

O Aqui Agora, que é considerado um clássico, meio por acaso, veio a ser essa porta de entrada. O programa, diante da necessidade de se adaptar a um novo momento da televisão, precisar ainda sofrer uma série de ajustes e muito disso pode acontecer ou mesmo partir da segura e conhecida presença do Geraldo.

É um meio de caminho andado. E se os seus últimos tempos na Record, sem contar rápida passagem na Rede TV!, não foram os mais auspiciosos, nos parece que o vento de agora só está batendo a favor. E de todas direções.

TV TUDO

Tá bobeando

A Globo, pelo momento e perspectivas de Vale Tudo, não pode se perder nos detalhes. Na entrada e volta dos intervalos, ‘estamos apresentando’ e ‘voltamos a apresentar’, a poderosa trilha da novela não pode faltar e nem ser substituída por outra, mas de jeito nenhum. Nada justifica.

Vale lembrar

Brasil, do Cazuza com George Israel e Nilo Romero, foi escolhida a dedo por Gilberto Braga para Vale Tudo. E isso porque, além de bonita e do entretenimento, era um comentário afiado sobre a política brasileira da ocasião. A potência da música, com seu mix único de rock e samba, ainda é forte demais e não pode, em hipótese nenhuma, ser substituída.

Só boas notícias

A mensagem de agradecimento da Luciana Cardoso, falando do Fausto Silva e da sua recuperação, após os dois novos transplantes, foi das mais oportunas e tranquilizou definitivamente a todos. Aliás, um especial abraço ao Vladimir Alves, um jornalista que sempre se colocou do lado correto de tudo.

Dois esquecidos

Dia desses, ao se falar aqui da imensa quantidade de TVs esportivas, sem querer, duas foram esquecidas. Uma, a N-Sports, que do streaming virou canal e tem Galvão Bueno como sócio, e a Sportynet, que também tem bets por trás, no 567 da Claro.

Bola rolando

A plataforma de streaming Disney+, visando ampliar sua base de assinantes, aposta na cobertura de futebol internacional. Promete cerca de 3.000 horas ao vivo e mais de 2.000 partidas dos principais campeonatos, com todo o catálogo da ESPN disponível.

Reforço

Além de André Hernan, a ESPN está contratando Bruno Andrade. Jornalista e comentarista, natural de Lorena-SP e com nacionalidade portuguesa, Andrade colabora em veículos importantes, como o UOL.

Nova fase

A parceria Record-Seriella decidiu investir em produções com um número reduzido de episódios e concluídas em uma temporada. Textos, bíblicos, claro, serão especialmente desenvolvidos para o segmento de Microsséries.

Primeira dele

Leo Dias gravou com Gusttavo Lima e Andressa Suita para o novo Melhor da Tarde, que virá todo remodelado a partir da próxima segunda-feira. O cantor, inclusive, já deixou prometido que, na sua primeira vinda a São Paulo, vai à Band divulgar seu novo trabalho.

Lugar certo

Vejo, porque existe até um certo espalhafato em cima disso, que o Chaves está entre os títulos mais procurados da Netflix. Aí sim. Este é um lugar ideal para ele, mas nunca desenterrado numa TV aberta. E, se bobear, também deve ter Rim Tim Tim, Zorro, Jornada nas Estrelas, A Feiticeira, Patrulha Rodoviária...