Sábado, 16 de Agosto de 2025

Horóscopo Titulo Horóscopo II

Signos: veja horóscopo deste sábado (16) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

João Bidu detalha como será o dia para estes signos

João Bidu
16/08/2025 | 07:00
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC
O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo deste dia x de x de x para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

O sábado começa com foco no trabalho, mas logo muda e beneficia sua vida social. Espere convites para eventos, alegrias e até surpresas emocionantes. Pode até brotar um relacionamento desejado! A conexão com seu amor será perfeita.

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 23, 14, 60

Inicie o dia com momentos agradáveis entre amigos. Se precisa trabalhar, a tarde traz conquistas profissionais. Mantenha o foco em suas ambições financeiras, mas não se esqueça de dedicar tempo às pessoas queridos. Para os solteiros, uma pessoa está pronta para capturar seu coração!

Cor: ROSA

Palpite: 02, 20, 18

Energias soltas e positivas vão elevar sua curiosidade hoje! Esteja pronto para pensar fora da caixa e se lançar em novas aventuras. Aumente sua vida social, faça novos amigos e esteja aberto ao amor porque você pode se surpreender!

Cor: BRANCO

Palpite: 09, 36, 47

Os astros indicam um dia de ambição, oportunidades e lucro ao orientar seus passos. Esteja atento e aproveite para arrematar sucessos comerciais. Seu vigor físico também está em alta, ótimo para desatar nós de trabalhos pendentes. E lembre-se: o amor pede sua atenção.

Cor: VERDE-ESMERALDA

Palpite: 40, 51, 33


