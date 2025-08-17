Porque hoje é domingo. É tempo de poesia e de memória. Lembranças e saudações. De um Grande ABC que sonha... ...não se conforma... ...e não deixa sua história perecer.

CAMPESTRE

No bairro onde vim morar

Há muito tempo atrás

Vejo as transformações

Que ocorrem sem cessar

Prédios imensos surgindo

Suntuosas construções

Nas grandes áreas deixadas

Pelas extintas mansões.

Naquele tempo passado

Reinava muita alegria

Crianças brincando na rua

Bate-papo na calçada

Os bailinhos de garagem

Que reuniam a moçada

Hoje, olho o tempo distante

E vejo apenas miragem.

Dizem que é o progresso

Que chegou para ficar

Não haverá retrocesso

Terei de me acostumar

Mas, uma coisa eu confesso:

Do Campestre de outrora

Sinto a dor d’uma saudade

Que o meu peito devora!

João Bosco dos Santos

Poeta de Santo André

ANÕENZINHOS 1

Os anões de Santo André (Memória, várias edições) - Nasci na Avenida 12 de Outubro e joguei boas peladas no campinho da Travessa 12 de Outubro, esquina com Rua Pelotas. Lembrei do Clube Harmonia, que o conhecia como Clube dos Alemães.

As fotos anexas são do primeiro aniversário de minha primogênita, Lívia Retondo, em 1979. Note as cadeiras antigas e as esquadrias em madeira das janelas. Naquela época, o Clube dos Alemães já se mostrava em franca decadência, uma pena!

Vanderlei Retondo - Santo André

ANÕENZINHOS 2

Oswaldinho Guazzelli, cujo pai tinha um bar na Vila Assunção, contou que a disputa entre ele e os amigos era pra saber quem iria levar os anõezinhos de cavalinho.

Euclydes Rocco Jr. - São Paulo

OSCAR GARBELOTTO

O professor-memorialista (Memória, dia 9) - Pingos de memória sobre Garbelotto caem com regularidade na coluna. Que saudade dele - excelente papo.

Alexandre Takara - Orientador desta página Memória

Crédito das fotos 1 e 2 – Álbum familiar

1º ANINHO. Uma festa para a pequena Lívia no clube que lembra os anõezinhos de Santo André. Era 1979...

EM 17 DE AGOSTO DE...

1875 - Dom Pedro II e comitiva viajam de trem entre Santos e São Paulo, passando pelo Grande ABC e sendo saudados em todas as estações, inclusive nas três estações locais: Alto da Serra (Paranapiacaba), Rio Grande (da Serra) e São Bernardo (Santo André).

1906 – A Comissão de Higiene da Câmara Municipal de São Paulo deu parecer favorável ao projeto do vereador Celso Garcia, sobre a construção de casas para operários.

NOTA DA MEMÓRIA – O advogado e jornalista Celso Garcia virou nome de uma das mais importantes avenidas paulistanas.

1930 - Lançada a pedra fundamental da igreja Sagrada Família, em São Caetano, a Matriz Nova.

As obras começaram em 1932, a igreja ficou pronta em 1936 e a inauguração em 1937.

Ontem, a lembrança do padre Alexandre Grigolli.

Hoje a realidade do único museu de arte sacra do Grande ABC, que merece ser visitado na eterna Matriz Nova de São Caetano.

Crédito da foto 3 – Foto: Augusto Coelho

FOTO-POEMA. Da obra de Augusto Coelho, a Matriz Sagrada Família de São Caetano

1905 – Das agências internacionais: o governo do Peru abolirá a pena de morte.

1950 - Fundado o Marabá Futebol Clube, que teve sede na rua França, 564, no Parque das Nações.

1970 - Companhia Brasileira de Cartuchos recepcionava tricampeões mundiais de futebol no Tênis Clube de Santo André: os jogadores Gerson, Rivelino, Clodoaldo, Zé Maria e Baldochi, os treinadores Vicente Feola e Zezé Moreira e o massagista Mário Américo.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 17 de agosto de 1975 – Edição 2827

MANCHETE – Novo incêndio na Petroquímica União fere quatro operários.

ESPORTES – Torneio internacional de basquete feminino, segunda rodada no Ginásio Pedro Dell’Antonia: Fundação São Caetano 64, Colômbia 38; Villares São Bernardo 62, Pirelli Santo André 52.

ANÚNCIO – “No aniversário da Ducal, quem ganha presente é você”.

NOTA DA MEMÓRIA – A loja da Ducal, em Santo André, foi uma referência entre o Largo da Estátua e o início da Rua Senador Flaquer. Fazia parte de uma rede que vendia roupas masculinas. Não existe mais. Problemas econômicos determinaram o fim. A última loja Ducal foi fechada em 1986, no Rio de Janeiro.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Barbalha e Milagres (Ceará) e Satuba (Alagoas).

HOJE

Dia Nacional do Patrimônio Histórico. A data foi escolhida em 1937. Homenageia o primeiro presidente do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), o mineiro Rodrigo Melo Franco de Andrade, que nasceu neste dia.

Dia do Pão de Queijo.

Assunção de Nossa Senhora

17 de agosto

“Minha alma engrandece o Senhor”.

Lucas, 1,39-56.

Hoje é dia de São Jacinto de Cracóvia