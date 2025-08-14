DGABC
Internacional

Em conversa com Milei, Zelensky agradece apoio do argentino por 'paz justa' na Ucrânia

14/08/2025 | 15:38



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversou nesta quinta, 14, com o homólogo argentino, Javier Milei, no que chamou de ótimo diálogo, quando discutiram a situação da diplomacia.

Em postagem no X, o ucraniano afirmou que informou sobre contatos recentes com parceiros e enfatizou que a posição do país é "absolutamente clara: a Ucrânia precisa de uma paz justa e garantias de segurança confiáveis". Segundo ele, Milei está pronto para se esforçar pessoalmente para isso, no que agradeceu ao argentino.

"Também discutimos as conquistas econômicas da Argentina, especialmente a desregulamentação e a superação da inflação. Parabenizei Javier por esses importantes resultados. A Ucrânia está interessada em estudar essa experiência e discutimos uma possível oportunidade para isso", afirmou.

"Neste momento, as relações entre os nossos países estão atingindo um nível verdadeiramente elevado. Tecnologia, economia, indústria agrícola - existem muitas áreas para potencial cooperação. Também concordamos em retomar o formato de consultas políticas entre os nossos Ministérios das Relações Exteriores. As nossas equipas trabalharão ativamente para garantir que estas ocorram o mais brevemente possível", disse o ucraniano.


