Palmeiras x Universitário-PER: veja onde assisitir, horário e escalações

O Palmeiras inicia, nesta quinta-feira (14), a disputa do mata-mata da Copa Libertadores. Invicto na competição e com 100% de aproveitamento na fase de grupos, o Verdão encara o Universitário-PER, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental “U”, em Lima, pelo jogo de ida das oitavas de final.

Líder isolado do Grupo D, com seis vitórias em seis partidas, o time de Abel Ferreira chega embalado pela vitória sobre o Ceará por 2 a 1 no Campeonato Brasileiro, onde ocupa a terceira posição com 36 pontos. A equipe tenta manter a boa fase e apagar a recente eliminação na Copa do Brasil.

Para o duelo no Peru, Abel não contará com Bruno Fuchs (edema na coxa esquerda), Paulinho (cirurgia na perna), Raphael Veiga (dores no púbis) e Bruno Rodrigues (transição física). Marcos Rocha será poupado por opção técnica. Por outro lado, o zagueiro Murilo está recuperado e deve retornar à equipe titular.

O Universitário vive bom momento: vice-líder do Campeonato Peruano e invicto há 12 jogos, aposta na força da torcida para tentar surpreender. Na fase de grupos, terminou em segundo no Grupo B, com oito pontos. A única baixa é o centroavante Diego Churín, lesionado.

Prováveis escalações

Universitário: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Santamaría e Benedetto; Andy Polo, Rodrigo Ureña, Jairo Concha, Vélez e José Carabalí; Édison Flores e Alex Valera.

Técnico: Jorge Fossati

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Micael) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Ramón Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque.

Técnico: Abel Ferreira

Data e horário: quinta-feira (14), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Monumental “U”, Lima (Peru)

Transmissão: ESPN e Disney+