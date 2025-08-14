DGABC
Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

Economia Titulo Estimativa

Fiesp projeta crescimento de 0,2% do PIB no 2º trimestre e 2,4% no fechamento do ano

Pela ótica da oferta, o Tracker da Fiesp estima queda de 0,6% no PIB da Agropecuária, retração de 0,7% na indústria de transformação e avanço moderado de 0,4% da indústria geral

14/08/2025 | 15:03
FOTO: Reprodução
O PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, que não para de driblar os modelos econométricos e surpreender os analistas, deve crescer 0,2% no segundo trimestre. É o que prevê o Fiesp Data Tracker, rastreador de atividade da Fiesp (Federação da Indústria do Estado de São Paulo).

No acumulado dos três primeiros meses deste ano a economia avançou 1,4%. A previsão é de que o PIB do segundo trimestre seja divulgado no começo de setembro.

Pela ótica da oferta, o Tracker da Fiesp estima queda de 0,6% no PIB da Agropecuária, retração de 0,7% na indústria de transformação e avanço moderado de 0,4% da indústria geral. O setor de serviços também deve apresentar crescimento moderado de 0,3%.

Pela ótica da demanda, o monitoramento da entidade aponta para um crescimento de 0,6% do consumo das famílias. Já os gastos do governo, tema preferido dos analistas por conta do fiscal, deverá acumular no trimestre em análise uma queda de 0,4%.

Já os investimentos na Formação Bruta de Capital Fixo sinalizam retração 0,7%. As exportações deverão crescer 0,2% e as importações devem encolher 1,5%.

Para 2025, a Fiesp espera crescimento de 2,4% da economia brasileira, o que se confirmado representará uma desaceleração de 1 ponto porcentual em relação à taxa de expansão, de 3,4%, registrada no ano passado.


