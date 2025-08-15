Bairros centenários – 7 Pedreira. Uma colônia a serviço de São Paulo.

Em 1927, a Companhia Mecânica iniciava suas operações, extraindo pedras para a pavimentação das ruas da Capital, São Paulo.

A produção foi tão intensa, que no começo da década de 1930 a pedreira foi adquirida pela Prefeitura paulistana.

Formava-se uma colônia, com técnicos e trabalhadores. As casas dos operários eram de madeira, cobertas com zinco. Depois é que foram construídos os alojamentos com tijolos, divididos entre as famílias e os solteiros. O principal meio de transporte, o bondinho, interligava o bairro da Pedreira com a Estação Rio Grande.

Pedras extraídas foram utilizadas no calçamento da estrada de rodagem que interliga Santo André a Paranapiacaba – uma via com várias denominações que corta Capuava, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Campo Grande.

Obras grandiosas, como a do Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi do São Paulo FC, também receberam pedras da pedreira de Rio Grande da Serra.

Neste trabalho de reconstrução histórica tivemos a orientação de João Bello. Ele nasceu no Rio Grande. Foi vereador e vice-prefeito. Sempre viveu na cidade. E com ele mantivemos contato em duas oportunidades: em 1978 e em 2015, quando publicamos a Semana João Bello nas páginas do Diário do Grande ABC.

Com ela, Memória completa duas séries dentro do projeto experimental com base na chamada inteligência artificial, criação do artista gráfico Paulo César Nunes, o Paulinho.

Em breve, novos experimentos

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Acervo: João Bello (em memória)

A COLÔNIA EM 1959

1 – Entre as colinas da Serra do Mar, o bairro Pedreira

2 – Os acampamentos na antiga Rua Colônia, atual Rua Brigadeiro Tobias

3 – O campo de futebol. A vila operária. Na colina, a igreja de Nossa Senhora das Graças

NAS ONDAS DO RÁDIO

GRANDE ABC E VOCÊ

São Bernardo, 472 anos de uma história oficial.

Um relato de quem trabalhou no dia a dia dessa cidade por quase 40 anos.

No passado uma São Bernardo quase que 80% industrial: Brastemp, Conequipe, Villares, Dohler, Fagersta, Motores Búfalo e Motores Perkins, hoje saudades.

Hotel Binder, Porteira dos Pampas, as Colonias no Demarchi com seus restaurantes.

A Avenida Dr. Rudge Ramos com seus bares e restaurantes.

Hoje, uma nova roupagem. Tempo dos shoppings. Não mais produz, mas vende móveis fabricados em outras paragens.

Saudemos a belíssima represa Billings, o Parque Estoril e o turismo ensaiando o futuro que virá.

Produção, apresentação e texto de abertura: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM (81.9).

QUINTA AVENIDA

Esta edição apresenta gravações com a big band do baterista Gene Krupa e da cantora Jeri Southern.

Krupa foi um emérito baterista. Com ele, o instrumento deixou de ser apenas um marcador do ritmo para se tornar um instrumento de solo.

Já a cantora Jeri Soutern se transformou em professora de canto. Uma linda e suave voz.

Produção e apresentação: Ronaldo Benvenga. No ar nesta sexta-feira a partir das 12h, com reapresentação segunda-feira no mesmo horário.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sexta-feira, 15 de agosto de 1975 – Edição 2825

MANCHETE – Alunos da FEI contra aumentos de anuidade.

Como vinha ocorrendo na Escola de Engenharia Mauá, os estudantes da FEI também protestavam contra o aumento de 42,2% nas anuidades escolares.

SÃO BERNARDO – No aniversário da cidade, uma homenagem à cantora Elizeth Cardoso.

ESPORTES – Tinha início em Santo André um torneio internacional de basquetebol feminino, com equipes do ABC e da Colômbia.

Corinhians de Santo André completava 63 anos. Na presidência, Alcides Novais. Outros nomes da diretoria: João Manhas, Valdir Miguel Francischetti e Joaquim de Oliveira.

EM 15 DE AGOSTO DE...

1905 – Geada forte na Capital. Avenida Paulista ao relento, com 2,5 graus abaixo de zero.

A região – então Município de São Bernardo – tinha um único posto meteorológico, no Alto da Serra (Paranapiacaba), que também registrou índices negativos de temperatura.

1915 - Alice Zerrenner Galuzio nascia em Santo André, na Avenida Portugal. Autora do livro "Minha vida vivida".

1925 - Inaugurado o novo prédio do Cine-Teatro Carlos Gomes, na Rua Senador Flaquer, Centro de Santo André.

1950 - Desfile de esportistas marcava a instituição do Dia do Atleta, em Santo André, por iniciativa da Liga Santoandreense de Futebol, tendo à frente Paschoalino Assumpção. A festa se repetiria em 1951.

1970 - Inaugurada a primeira Feira Industrial de São Bernardo, na Praça Samuel Sabatini, com 30 indústrias representadas.

Seleção Brasileira de Voleibol Feminino treinava no Ginásio Pedro Dell''''Antonia antes do embarque para jogos em Turim, Itália, e Sofia, na Bulgária.

Realizada a primeira Bienal do Livro de São Paulo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Jaú (fundado em 1853), Paraíso (1891), Pedregulho (1897), Pitangueiras, Pontalinda e Sorocaba, a Manchester Paulista, fundada em 15 de agosto de 1654.

Pelo Brasil: Abaetuba (Pará), Aquidauana (Mato Grosso do Sul), Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Verde e Iguatama (Minas Gerais), Ipirá (Bahia), Ipira e Peritiba (Santa Catarina) e São Patrício (Goiás).

HOJE

Dia do Atleta de Santo André (quem lembra?)

Dia da Informática

Dia dos Solteiros.

Assunção de Nossa Senhora

15 de agosto

Uma das mais antigas festas marianas. Em Portugal, chamava-se Festa de Santa Maria de “Agosto”. Na Itália, "Ferragosto". Marca a passagem da santa Mãe de Deus para a outra vida.

Comemoração litúrgica no próximo domingo.

Temos, no Grande ABC, duas paróquias dedicadas à Senhora Assunção, em Santo André e São Bernardo.

Acervo: Vatican News