DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo Inteligência Artificial

Elon Musk vai responder às acusações de assédio da OpenAI no tribunal

Musk teria utilizado tanto as redes sociais quanto promessas falsas de aquisição para manipular a percepção sobre a empresa

14/08/2025 | 12:39
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução/X
FOTO: Reprodução/X Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Na disputa entre Elon Musk e a OpenAI, empresa de inteligência artificial (IA) de Sam Altman, o CEO do X (antigo Twitter) saiu perdendo. Uma juíza distrital dos Estados Unidos, Yvonne Gonzalez, negou a solicitação de Musk, que pedia a rejeição das alegações de assédio movidas pela OpenAI.

Segundo o tribunal, há fundamentos suficientes para o processo prosseguir normalmente. A corte também criticou tanto Musk quanto a OpenAI, alegando haver manipulações de ambas as partes. Com isso, novos capítulos na disputa judicial entre Musk e Altman devem surgir nos próximos meses.

Nos autos do processo, a OpenAI acusa o figurão da tecnologia de realizar uma campanha difamatória contra a empresa ao longo dos anos. Com o objetivo de prejudicar os negócios da startup, Musk teria utilizado tanto as redes sociais quanto promessas falsas de aquisição para manipular a percepção sobre a empresa. Por outro lado, o executivo entrou com um processo contra a proprietária do ChatGPT por quebra de contrato, após a transição da organização para um modelo com fins lucrativos, a OpenAI LP.

O que aconteceu?

Antes de comprar o Twitter por R$ 218 bilhões (US$ 44 bilhões), em 2022, o empresário estava entre o grupo de fundadores da empresa de inteligência artificial. Porém, após alegar conflitos de interesse, Musk deixou o conselho da OpenAI em fevereiro de 2018. Segundo ele, sua empresa de carros autônomos, a Tesla, estava avançando em seus próprios projetos de IA. Na época, Musk afirmava que continuaria apoiando a missão da OpenAI.

Desde sua saída, Musk se tornou um crítico público da empresa. Alguns anos depois, em 2023, ele fundou a xAI, concorrente direta da OpenAI, para investir no Grok, programa de IA generativa integrado à rede social X.

Ainda nesta semana, Musk afirmou que a Apple estaria favorecendo a OpenAI, em detrimento do Grok, na App Store, o que prejudicaria a concorrente. Em resposta, Sam Altman acusou Musk de manipular o algoritmo do X para beneficiar suas próprias postagens e empresas. O executivo da OpenAI citou um relatório de 2023 que indicava esse comportamento e desafiou Musk a assinar uma declaração juramentada negando a manipulação.

A disputa narrativa teve desdobramentos até nos chatbots, na medida em que o Grok afirmava que Elon Musk seria a parte correta na disputa judicial, enquanto as interações com o ChatGPT, da OpenAI, demonstravam o inverso.

LEIA TAMBÉM

Dólar fecha em alta de 0,27%, a R$ 5,40, em pregão de ajustes e correção


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.