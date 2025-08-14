DGABC
Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

Esportes Titulo Libertadores

Verdão abre mata-mata das oitavas diante do Universitário em Lima

Invicto no torneio, Palmeiras busca vantagem no playoff, às 21h30

Do Diário do Grande ABC
14/08/2025 | 09:17
FOTO: Cesar Greco/SE Palmeiras
FOTO: Cesar Greco/SE Palmeiras Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Melhor equipe da fase de grupos, com seis vitórias, o Palmeiras começa hoje sua caminhada no mata-mata da Libertadores, na qual enfrenta o Universitário, do Peru, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental ‘U’, no jogo de ida das oitavas de final. 

Apesar da eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians, o Verdão vem motivado após vencer o Ceará de virada por 2 a 1, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no qual ocupa a terceira colocação, com 36 pontos. 

O time do técnico português Abel Ferreira terá alguns desfalques importantes para o duelo. Bruno Fuchs (edema na coxa esquerda), Paulinho (cirurgia na perna), Raphael Veiga (dores no púbis) e Bruno Rodrigues (transição física) ficam de fora, assim como Marcos Rocha, poupado por opção técnica.

Em compensação, o zagueiro Murilo, recuperado de lesão, volta a ficar disponível e pode reforçar o elenco alviverde no duelo. O Palmeiras sonha com o tetracampeonato continental.

Vice-líder do Campeonato Peruano com 13 pontos e invicto há 12 jogos, o Universitário aposta no fator casa para tentar surpreender a equipe brasileira. O clube peruano terminou a fase classificatória na segunda colocação no Grupo B, com oito pontos, após acumular dois triunfos, dois empates e sofrer duas derrotas. 

A única ausência confirmada é a do centroavante Diego Churín, que se recupera de uma lesão muscular. O técnico Jorge Fossati deve mandar a campo uma formação apostando na intensidade.

Universitário e Palmeiras já se enfrentaram em seis ocasiões, válidas por competições oficiais, com cinco jogos vencidos pelos paulistas e um triunfo pelos Cremas.

A últimas vez em que as equipes se encontraram foi na Libertadores de 2021, quando o Palmeiras goleou o Universitário por 6 a o no Allianz Parque.

PSG marca duas vezes no fim, leva decisão com Tottenham aos pênaltis e conquista a Supercopa


