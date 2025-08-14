Bairros centenários - 6 Vila Nova Suíça. Em 1928, a eletricidade... ...e a aprovação do loteamento.

À Vila Nova Suíça sucederam-se vários outros loteamentos. Os maiores interessados eram famílias de Santos que procuravam um lugar ameno para fugir ao calor. Fácil acesso pelos trens.

O clima de serra de Ribeirão Pires era indicado para tratamento de saúde. Seria a nossa Campos de Jordão.

DIVISAS

Vila Nova Suíça Santista, ao ser loteada, era dividida do Núcleo Colonial de Ribeirão Pires por um tanque de água, espécie de piscina que servia de lazer à população, em especial no verão – o que era raro, pois o clima de serra provocava neblina a maior parte do ano.

Este tanque daria origem a outro bairro de Ribeirão Pires, denominado Tanque Caio.

CHEGA A LUZ - O folheto de propaganda de Vila Nova Suíça Santista informava que a energia elétrica chegaria em breve a Ribeirão Pires. E estava certa a informação, já que em 1928 foram inaugurados os serviços de iluminação pública “através da eletricidade”.

APROVAÇÃO – Há um século, e mesmo em datas mais recentes, era comum um loteamento ser inaugurado, e os primeiros lotes vendidos, antes da sua aprovação pela prefeitura e demais organismos públicos. Não foi diferente com a Vila Nova Suíça Santista.

Mas a aprovação não demorou e ocorreu no mesmo ano da chegada da energia elétrica, em 1928.

MEMÓRIA ORAL - Quem trabalhou muitos anos na venda de lotes de Vila Nova Suíça Santista foi Antonio Nardelli, cujo primeiro contato com Ribeirão Pires ocorreu em 1927.

Nardelli era procurador do Dr. Faria Mota, loteador do bairro, posteriormente passado por herança a José Medeiros, de São Paulo, seu neto.

Antonio Nardelli trabalhou de 1927 a 1957 no loteamento. Era aposentado da SPR, onde trabalhou durante 29 anos. Ficou 41 anos aposentado. Italiano, faleceu em 1959, aos 89 anos.

EM VÍDEO – A história da Vila Nova Suíça está no Facebook da Memória e nas plataformas do Diário, dentro do projeto “Momento Memória”, criação do artista gráfico Paulo César Nunes, o Paulinho.

Amanhã, o bairro Pedreira, em Rio Grande da Serra.

Crédito da foto 1 – Foto: Claudio Roberto Medice

PROPAGANDA. O menino Henrique e um folheto sem data, mas anterior a 1928, divulgando a abertura da Vila Nova Suíça: “Só não é proprietário quem não quer”

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 14 de agosto de 1975 – Edição 2824

MANCHETE – Renúncia de Vasco Gonçalves (primeiro-ministro de Portugal) exigida pelos militares.

SÃO BERNARDO – Scania doa uma faixa da sua área na Vila Euro para possibilitar o alargamento da Avenida José Odorizzi.

EM 14 DE AGOSTO DE...

1865 - Nascia, na Itália, Adelfo A. Piagentini, que veio para o Brasil no final do século 19, fixando-se na Linha dos Meninos, hoje Rudge Ramos, e depois mudando para Santo André, onde possuí inúmeros descendentes até hoje.

1905 – Com o pseudônimo de “Major Nhô Nicto Mafé e o título “São Bernardo”, alguém publica matéria paga no Estadão questionando o título de médico do Dr. Flaquer.

O nome de José Luiz Flaquer não é citado, mas o missivista oculto acusa:

O Diário Oficial do dia 26 de julho (de 1905) publicou uma lista organizada pela Diretoria do Serviço Sanitário contendo os nomes de todos os clínicos que podiam exercer a medicina no Estado de São Paulo.

Da lista não consta o nome do nosso deputado.

Seu diploma é de mentira?

NOTA DA MEMÓRIA – Vamos ler atentamente os números seguintes do jornal e verificar se alguma resposta foi dada. O certo é que a política regional esquentava, como nunca deixou de ser quente.

1965 - Fundado o Billings Country Clube, no km 36 da Estrada Velha de Santos.

1970 - Prefeito Evandro Esquivel, de Diadema, embarcava para Osaka, no Japão, em visita a Expo 70. O vice Américo Maffia assumia interinamente.

Garagem Municipal de São Bernardo, na Avenida Caminho do Mar, ganhava um jardim, um chafariz e uma fonte com peixes, por iniciativa do seu diretor, Tarciso Barbosa.

NOTA DA MEMÓRIA – Sede da Secretaria de Serviços Urbanos, a área foi privatizada. Não pertence mais ao município.

HOJE

Dia do Cardiologista

Dia do Combate à Poluição

Dia da Unidade Humana

Dia da Sociedade Amigos de Bairros, em Santo André.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Apiaí, criado em 14 de agosto de 1771, quando se separa de Sorocaba.

Na Bahia, Aporá, Barra do Mendes, Caculé, Candeias, Cocos, Coribe, Guanambi, Iaçu, Ibotirama, Itagibá, Itanhém, Itapebi, Ituberá, Medeiros Neto, Olindina, Riachão do Jacuípe, Ribeira do Amparo, Sátiro Dias e Tanquinho.

E mais: Barbacena e Dom Silvério (MG), Barcarena e São Caetano de Odivelas (PA), Campo Grande (AL), Iati (PE), Parnaíba (PI), Quixeramobim e Viçosa do Ceará (CE).

São Maximiliano Maria Kolbe

14 de agosto

(Polônia, 1894 – 1941).

No Grande ABC, um dos principais divulgadores da obra de Maximiliano Kolbe é o frei Sebastião Quaglia, criador da Rádio Imaculada.

Divulgação: CNBB