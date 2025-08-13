Guarda Nacional chega a Washington DC; prefeita denuncia autoritarismo

Os militares da Guarda Nacional dos Estados Unidos destacados por Donald Trump para Washington DC começaram a chegar às ruas da capital norte-americana, que o presidente considera palco de uma onda de crimes violentos.

Ao todo, serão oito centenas de soldados mobilizados para a cidade, assim como 500 agentes federais. A prefeita da cidade denuncia o "impulso autoritário" do presidente.

Sob o lema “tornar DC segura outra vez”, Donald Trump anunciou na segunda-feira (11) a decisão de destacar centenas de membros da Guarda Nacional na capital durante um período de emergência de 30 dias.

“Vou tornar a nossa capital mais segura e mais bonita. Os sem-teto têm de sair imediatamente. Vamos dar acomodação para ficarem, mas longe da capital. Os criminosos não precisam se mudar. Vamos colocá-los todos na cadeia, onde pertencem”, anunciou então o presidente. Trump justificou a decisão com o “crime, selvajaria, sujidade” e com “as mortes impiedosas de pessoas inocentes” que diz existirem em Washington DC.

Ao final desta terça-feira (12) já se observavam na cidade, especialmente em locais centrais e turísticos, veículos blindados da Guarda Nacional. Ao longo dos próximos o restante das tropas deve chegar.