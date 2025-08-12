Limpeza no inverno: saiba como manter a casa limpa por mais tempo

Produtos antibactericidas, panos úmidos e mudança de hábitos são estratégias para a faxina durar
Manter a casa limpa e cheirosa durante o inverno pode se tornar um desafio, já que a baixa circulação de ar, a umidade em algumas regiões e o uso mais frequente de tapetes, roupas e ambientes fechados criam o ambiente ideal para o acúmulo de poeira, mofo e sujeiras invisíveis. Para evitar que a faxina precise ser refeita com frequência, é preciso ter mais eficiência e escolher os produtos certos.
“O segredo no inverno não é limpar mais, e sim limpar melhor. Ter uma ventilação mínima, focar nos pontos críticos da casa e usar produtos com ação antibacteriana e residual, é a melhor estratégia e fazem toda a diferença,” afirma Adriano Fonseca, especialista em higienização da Ecoville de Barão De Cocais (MG), maior rede de franquias de produtos de limpeza do Brasil.
Entre os vilões da estação estão o mofo, o cheiro de ambiente fechado e o acúmulo de poeira. Segundo a profissional, a limpeza deve ser mais estratégica, priorizando a remoção de ácaros, a desinfecção de superfícies e a prevenção da umidade.
“O uso de panos úmidos no lugar da vassoura, por exemplo, evita que a poeira volte para o ar. Na hora de escolher os produtos, opte por multiusos desinfetantes, com efeito antibactericida, antimofo e sprays sanitizantes, que ajudam a manter o ambiente protegido por mais tempo”, explica.
Limpeza por zonas
Durante os dias mais frios,divida a casa por zonas de uso: áreas de alta circulação, como sala, cozinha e banheiro, devem ser limpas mais vezes por semana, enquanto quartos e espaços pouco usados, podem receber uma manutenção leve a cada cinco dias.
“Para uma higienização mais duradoura, uma pequena mudança de hábito pode evitar o acúmulo de sujeira, como deixar os sapatos sujos do lado de fora e ter um capacho eficiente na entrada. O uso de chinelos limpos para circular dentro de casa vai conservar a limpeza do chão e tapetes por mais tempo”, diz o especialista.
Ambientes úmidos
Os cuidados com as roupas também são importantes no frio, já que demoram mais para secar. A dica do especialista é otimizar a lavagem e usar produtos que neutralizam odores e evitam mofo. Já o banheiro e ambientes que costumam reter mais umidade, explica Adriano:
“Após o banho, é importante secar o box e manter a porta aberta por pelo menos 30 minutos. Limpar os rejuntes com produto tira limo também evita o escurecimento causado por fungos”, orienta.
Se livre da poeira
Usar a vassoura tradicional durante o inverno não é a melhor opção, já que espalha resíduos e levanta poeira. Como em períodos de frio as pessoas costumam ficar com a casa fechada por mais tempo, o ideal é utilizar o aspirador com filtro ou vassouras multifuncionais, com panos de microfribra acoplados.
“Passar um pano umedecido com um produto próprio para o seu tipo de piso, como cera para porcelanato, laminado, ou um multiuso, vai deixar a casa limpa por mais tempo, cheirosa e com uma melhor aparência. Tirar o pó dos móveis, das TVs e dos eletrodomésticos também é uma boa estratégia para manter tudo em ordem”, diz.
