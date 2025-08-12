DGABC
Política Titulo Fenasucro & Agrocana

Tarcísio cancela presença na Fenasucro; Alckmin deve liderar cerimônia

Devido a ausência de Tarcísio, Alckmin deve liderar a cerimônia de abertura e ouvir as demandas do setor sucroenergético

Ana Freitas
12/08/2025 | 13:49
FOTO: Paulo Pinto/Agência Brasil
FOTO: Paulo Pinto/Agência Brasil


 O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou que não estará presente na cerimônia que acontece nesta terça-feira (12) para a abertura da Fenasucro & Agrocana, feira internacional que tem como foco bioenergia, realizada em Sertãozinho (SP).

O anúncio da ausência ocorreu poucas horas antes do início do evento, que contará com a presença confirmada do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB). Os motivos do cancelamento ainda não foram divulgados, mas o governo estadual informou que Tarcísio será representado pelo secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai. 

A decisão pode ser interpretada como uma forma de reacender as tensões entre o governo paulista e o federal, especialmente após as críticas que Tarcísio teceu sobre a postura do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diante do tarifaço que foi imposto pelos Estados Unidos às exportações brasileiras de 50%.

O governador de São Paulo ainda sugeriu que Lula deveria ligar diretamente para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que negociem o tema. Devido a ausência de Tarcísio, Alckmin deve liderar a cerimônia de abertura e ouvir as demandas apresentadas pelo setor sucroenergético, como o aumento da proporção de etanol anidro na mistura da gasolina. 

A Fenasucro & Agrocana é considerada uma das maiores feiras que tem como foco a bioenergia, além de reunir mais de 600 marcas de 60 países e projetar aproximadamente R$13 milhões em negócios nesta edição. 


