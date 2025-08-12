Madonna se pronuncia sobre Gaza e faz apelo ao papa

A cantora Madonna pediu ao papa para viajar a Gaza e "levar sua luz às crianças antes que seja tarde demais". A superestrela publicou seu apelo ao pontífice nas redes sociais na segunda-feira, 11, dizendo que o aniversário de seu filho Rocco a motivou a fazer a postagem. Rocco completou 25 anos na segunda-feira.

Dirigindo-se ao papa Leão XIV, ela escreveu: "Santíssimo Padre. Por favor, vá a Gaza e leve sua luz às crianças antes que seja tarde demais. Como mãe, não posso suportar ver o sofrimento delas", ela escreveu.

"As crianças do mundo pertencem a todos. O senhor é o único de nós cuja entrada não pode ser negada", ela acrescentou. "Precisamos que as portas humanitárias sejam abertas completamente para salvar essas crianças inocentes. Não há mais tempo. Por favor, diga que irá. Com amor, Madonna."

A cantora acrescentou que não estava tomando partido na guerra.

"Não estou apontando o dedo, culpando ou tomando partido. Todos estão sofrendo. Incluindo as mães dos reféns", escreveu ela. "Rezo para que eles também sejam libertados. Estou apenas tentando fazer o que posso para evitar que essas crianças morram de fome."

O apelo do papa pelo cessar-fogo

O papa renovou recentemente seu apelo por um cessar-fogo imediato em Gaza, pedindo à comunidade internacional que respeite as leis humanitárias e a obrigação de proteger os civis.

"Mais uma vez, faço um apelo para que se ponha fim imediatamente à barbárie desta guerra e se busque uma resolução pacífica para o conflito", declarou o pontífice no mês passado.

Trabalhadores humanitários e médicos disseram que, após meses de bloqueio israelense e problemas na distribuição de suprimentos, crianças em Gaza estão começando a morrer de desnutrição.

A ofensiva aérea e terrestre de Israel, provocada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 em Israel, deslocou a maioria dos cerca de dois milhões de palestinos em Gaza e empurrou o território para a fome.

As Nações Unidas afirmam que em toda Gaza, mais de 5 mil crianças foram diagnosticadas com desnutrição em maio, embora o número real seja provavelmente muito maior. A desnutrição era praticamente inexistente antes da guerra. Médicos lutam para tratar as crianças porque muitos suprimentos acabaram, diz a ONU.

Israel nega que esteja ocorrendo uma fome ou que crianças estejam morrendo de fome. Afirma que forneceu comida suficiente durante toda a guerra e acusa o Hamas de causar escassez ao roubar ajuda e tentar controlar a distribuição de alimentos. (Associated Press)