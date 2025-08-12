DGABC
Baseado em Hits Reais: livro revela destino de artistas que fizeram sucesso

Natasha Werneck
12/08/2025 | 10:54
No dia 28 de agosto, São Paulo recebe o lançamento de Baseado em Hits Reais (Máquina de Livros), obra do jornalista Braulio Lorentz que traz à tona mais de 40 relatos inéditos de artistas que conquistaram as paradas de sucesso, mas acabaram esquecidos pelo público. O evento acontece às 18h, no Curtiça Bar, na Vila Madalena, e tem entrada gratuita.

O livro mergulha na trajetória de nomes como Lou Bega, banda EMF, KT Tunstall, além de brasileiros como Vinny e Kelly Key. Braulio, editor de cultura do G1, reuniu entrevistas feitas ao longo de quatro anos com artistas que marcaram os anos 80, 90 e 2000, mas que hoje vivem longe dos holofotes.

“Minha curiosidade nasceu enquanto organizava meus CDs e me perguntava: o que aconteceu com esses artistas?”, conta Lorentz. “Eles têm histórias surpreendentes e um olhar sincero sobre o preço da fama, sucesso e esquecimento”, acrescenta.

Entre os relatos, estão músicos que deixaram a carreira artística para seguir novos caminhos, como professores, programadores e filósofos, revelando uma diversidade de destinos para quem já foi destaque mundial.

Com 208 páginas, o livro também traz uma playlist exclusiva com os hits que marcaram a trajetória desses artistas. Baseado em Hits Reais já está disponível em formato físico e e-book.


