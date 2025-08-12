Conheça os personagens de Colapso, série dramática com Tini Stoessel

No próximo dia 15 de agosto, o Disney+ estreia Colapso, série dramática que marca o retorno de Tini Stoessel à ficção. Produzida pela Non Stop México, a produção reúne um elenco de peso para contar uma história cheia de mistérios, segredos e confrontos familiares.



A trama gira em torno de Miranda Sanguinetti (Tini Stoessel), uma jovem pianista criada na Argentina que, atormentada pela falta de respostas sobre sua origem, decide voltar ao México. Lá, ela descobre uma rede complexa de segredos familiares e uma perigosa organização criminosa que colocará sua vida em risco.



PERSONAGENS



- Miranda Sanguinetti (Tini Stoessel): talentosa e determinada, ela enfrenta seus medos e a ansiedade provocada pelo desconhecimento do passado.



- Martín e María José Sanguinetti (Rafael Ferro e Daniela Vargas): pais adotivos que terão que lidar com o impacto das descobertas da filha.



- Gabriela (Daniela Peña): mãe biológica de Miranda, com um passado marcado por dificuldades na Cidade do México.



- Santiago Lara (Otto Sirgo): patriarca poderoso que continua comandando negócios obscuros nos bastidores.



- Rafael Lara (Albi de Abreu): exilado no Chile, afastado da fortuna e da influência da família.



- Emiliano Lara (Antonio de la Vega): controlador do império familiar, pai de Victoria e Gerardo, cuja vida muda com a chegada de Miranda.



- Javier Lara (Jorge López): ambicioso filho de Rafael, seu destino se cruza com o de Miranda em uma busca por respostas.



- Victoria Lara (Lucía Gómez-Robledo): líder nata que luta para se destacar em um ambiente dominado por homens.



- Gerardo Lara (Sebastián Silveti): impulsivo e rejeitado pela família, busca aprovação e reconhecimento.



- Leo (Martín Barba): ex-integrante das forças especiais, atua como segurança e protetor de Miranda, enquanto enfrenta traumas do passado.



IDENTIDADE, LEALDADE E SACRIFÍCIO



Com seis episódios de 45 minutos, Colapso mistura suspense e drama em uma narrativa intensa, onde cada personagem tem um papel crucial. A série foi filmada no México e na Argentina, com roteiro assinado por Andrés Gelós, Natacha Caravia e Andrés Pascaner, e direção de Bernardo de la Rosa.