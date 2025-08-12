Veja a charge do 'Diário' para o dia 12 de agosto de 2025

Prefeitos do Grande ABC estão insatisfeitos com o tratamento que cidades da região recebem da administração Tarcísio de Freitas (Republicanos). O Diário apurou a contrariedade com o alto escalão de cinco dos sete chefes de Executivo. Em grande parte, o descontentamento se deve a compromissos assumidos publicamente pelo governador, mas não efetivados. Entre as promessas atrasadas estão projetos de lazer, habitação, mobilidade, drenagem e saúde.
