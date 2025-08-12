DGABC
DGABC

Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo

Explosão em fábrica de explosivos deixa feridos e desaparecidos em Curitiba

12/08/2025 | 09:38
Compartilhar notícia


Uma explosão em uma fábrica de materiais explosivos deixou pessoas feridas e desaparecidas, na madrugada desta terça-feira, 12, em Quatro Barras, na Grande Curitiba. Segundo os bombeiros, explosão aconteceu por volta das 5h50 na unidade da Enaex Brasil. Ao menos sete estão desaparecidos.

A explosão aconteceu em um depósito de material explosivo. A empresa fabrica e fornece produtos explosivos para a indústria de mineração a céu aberto e subterrânea, além de empresas de demolições e construção civil.

A reportagem entrou em contato com a Enaex Brasil e aguarda retorno.

A empresa funciona em turnos por 24 horas, por isso havia funcionários trabalhando. A Enaex produz material explosivo para desmonte de rochas.

O governador Ratinho Junior disse em rede social que o Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) coordena as buscas. "Determinei que o secretário de Segurança Pública, Hudson Leoncio Teixeira, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Antônio Hiller, acompanhem o caso presencialmente."

A força da explosão abalou casas e imóveis comerciais na vizinhança. O bloco de fumaça saindo do local era avistado à distância. A empresa fica na margem da BR-116, mas o tráfego não chegou a ser interditado. Em 2004, uma explosão na unidade deixou saldo de 4 mortos.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.