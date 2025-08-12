Explosão em fábrica de explosivos deixa feridos e desaparecidos em Curitiba

Uma explosão em uma fábrica de materiais explosivos deixou pessoas feridas e desaparecidas, na madrugada desta terça-feira, 12, em Quatro Barras, na Grande Curitiba. Segundo os bombeiros, explosão aconteceu por volta das 5h50 na unidade da Enaex Brasil. Ao menos sete estão desaparecidos.

A explosão aconteceu em um depósito de material explosivo. A empresa fabrica e fornece produtos explosivos para a indústria de mineração a céu aberto e subterrânea, além de empresas de demolições e construção civil.

A reportagem entrou em contato com a Enaex Brasil e aguarda retorno.

A empresa funciona em turnos por 24 horas, por isso havia funcionários trabalhando. A Enaex produz material explosivo para desmonte de rochas.

O governador Ratinho Junior disse em rede social que o Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) coordena as buscas. "Determinei que o secretário de Segurança Pública, Hudson Leoncio Teixeira, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Antônio Hiller, acompanhem o caso presencialmente."

A força da explosão abalou casas e imóveis comerciais na vizinhança. O bloco de fumaça saindo do local era avistado à distância. A empresa fica na margem da BR-116, mas o tráfego não chegou a ser interditado. Em 2004, uma explosão na unidade deixou saldo de 4 mortos.