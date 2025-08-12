DGABC
Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

Economia Titulo

IPCA de julho sobe 0,26%, ante alta de 0,24% em junho, afirma IBGE

12/08/2025 | 09:17
A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou julho com alta de 0,26%, ante uma elevação de 0,24% em junho, informou na manhã desta terça-feira, 12, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado ficou abaixo do piso das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, com teto de 0,39% e mediana de 0,35%.

A taxa acumulada pela inflação no ano foi de 3,26%. O IPCA acumulado em 12 meses ficou em 5,23%, de acordo com o IBGE. O resultado também abaixo do piso das projeções dos analistas, com teto de 5,36% e mediana de 5,33%.


