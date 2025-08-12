Timão faz bagunça em campo, perde e vive jejum

O Corinthians perdeu para o Juventude por 2 a 1 pela 19ª rodada do Brasileiro nesta segunda-feira (11), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O time paulista é um dos cinco que já finalizaram oficialmente o primeiro turno, com 19 jogos. A equipe tem 22 pontos e está em 13º lugar. Com exceção do Vitória, todos os que estão abaixo dos corintianos na tabela têm partidas atrasadas.

Com frio de 8°C, o Juventude foi melhor e aproveitou falhas da defesa corintiana, principalmente na primeira etapa. O placar de 2 a 0 poderia ser ainda maior, se o time da casa não tivesse desperdiçado chances. No ataque alvinegro, Yuri Alberto e Talles Magno pouco fizeram. Apenas Matheuzinho conseguiu surpreender, de falta, mas a noite foi de ações desastrosas do lado alvinegro.

A última vitória do Corinthians pelo Brasileirão foi diante do Ceará, pela 14ª rodada. Este foi o primeira triunfo do Juventude após sequência de quatro derrotas.

O técnico Thiago Carpini, reestreando pelo Juventude, montou um time que não baixou a cabeça para o Corinthians. Os mandantes começaram assustando, após falha de Raniele na saída de bola.

O time da casa conseguia trocar passes. Nas finalizações, porém, faltava qualidade. A prática levou à perfeição aos 27 minutos. Marcelo Hermes. levantou a bola na pequena área, para Gabriel Taliari encerrar jejum de quatro meses.

A volta para o segundo tempo foi com o Corinthians com ainda mais posse de bola. O time, contudo, tinha dificuldade para criar chances.

Aos 35, Nenê superou Matheuzinho pela direita e encontrou para Matheus Babi na área, que girou e finalizou para marcar. Ambos haviam recém-entrado. Foi marcado impedimento, mas o VAR confirmou que o lance era legal.

Enquanto as substituições do Juventude criaram mais um gol, do lado corintiano, Romero foi expulso. A equipe era uma bagunça em campo. Mas, aos 44, Matheuzinho bateu falta e conseguiu descontar.

O atacante Vitinho assinou com o Timão até dezembro de 2026.