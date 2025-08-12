Excesso de veículos trava Anchieta e Imigrantes nesta terça (12)

O tráfego segue com alguns trechos de lentidão nas rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) na manhã desta terça-feira (12), segundo atualização da Ecovias feita às 9h.



Na rodovia Anchieta (SP-150), no sentido São Paulo, há fluxo lento entre os km 13 e 10 e também do km 22 ao 17, devido ao excesso de veículos. Já no sentido Litoral, a lentidão ocorre entre os km 65 e 63.



Na rodovia dos Imigrantes (SP-160), motoristas enfrentam retenção no sentido São Paulo, entre os km 20 e 12, também por excesso de veículos. O restante do trajeto na via flui normalmente.



Na Interligação Baixada (SP-059), o tráfego é lento no sentido Anchieta, entre os km 1,8 e 0,1.



As demais rodovias administradas pela Ecovias, incluindo a Cônego Domênico Rangoni, a Padre Manoel da Nóbrega, a Piaçaguera-Guarujá e as marginais da Anchieta, apresentam trânsito normal nos dois sentidos.