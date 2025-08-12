DGABC
DGABC

Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Trânsito

Excesso de veículos trava Anchieta e Imigrantes nesta terça (12)

O tráfego segue com alguns trechos de lentidão nas rodovias do SAI, segundo atualização da Ecovias feita às 9h

Natasha Werneck
12/08/2025 | 09:00
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O tráfego segue com alguns trechos de lentidão nas rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) na manhã desta terça-feira (12), segundo atualização da Ecovias feita às 9h.

Na rodovia Anchieta (SP-150), no sentido São Paulo, há fluxo lento entre os km 13 e 10 e também do km 22 ao 17, devido ao excesso de veículos. Já no sentido Litoral, a lentidão ocorre entre os km 65 e 63.

Na rodovia dos Imigrantes (SP-160), motoristas enfrentam retenção no sentido São Paulo, entre os km 20 e 12, também por excesso de veículos. O restante do trajeto na via flui normalmente.

Na Interligação Baixada (SP-059), o tráfego é lento no sentido Anchieta, entre os km 1,8 e 0,1.

As demais rodovias administradas pela Ecovias, incluindo a Cônego Domênico Rangoni, a Padre Manoel da Nóbrega, a Piaçaguera-Guarujá e as marginais da Anchieta, apresentam trânsito normal nos dois sentidos.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.