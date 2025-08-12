Grande ABC tem terça (12) gelada e máxima de 19°C

O frio segue marcando presença no Grande ABC nesta terça-feira (12), com temperaturas baixas e céu encoberto em boa parte do dia, segundo o Climatempo. A previsão indica sol entre muitas nuvens e períodos de nebulosidade, com a noite também mantendo o tempo fechado.



Em Santo André, os termômetros variam entre 9°C e 18°C. Já São Bernardo deve registrar mínima de 10°C e máxima de 18°C, com sensação térmica ligeiramente mais amena que nos últimos dias.



São Caetano terá mínima de 10°C e máxima de 19°C, enquanto Diadema segue na mesma tendência, com temperaturas entre 10°C e 18°C.



No caso de Mauá, a mínima prevista é de 9°C e a máxima de 18°C. Em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, o frio será ainda mais intenso, com variação entre 9°C e 17°C.



Apesar da presença do sol, as nuvens devem impedir a elevação significativa das temperaturas, mantendo o clima típico de inverno na região.