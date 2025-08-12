DGABC
DGABC

Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Música

Taylor Swift anuncia 'The Life of a Showgirl', seu 12º álbum de estúdio

O álbum também é seu primeiro lançamento desde que Taylor Swift retomou o controle sobre toda a própria obra

12/08/2025 | 09:31
Compartilhar notícia
FOTO: Redes sociais
FOTO: Redes sociais Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Taylor Swift anunciou seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl. A cantora anunciou o álbum em seu site logo após o término de uma contagem regressiva, às 0h12 desta terça-feira, 12. Nenhuma data de lançamento foi anunciada, mas o site da artista informou que as edições em vinil do álbum serão lançadas antes de 13 de outubro. Os fãs há muito tempo teorizam que o 12º álbum de Swift chegaria em breve.

Na segunda-feira, 11, a Taylor Nation - braço oficial da equipe de marketing da superestrela pop - postou um slideshow no TikTok com 12 imagens junto da legenda: "Pensando em quando ela disse 'Até a próxima era...'".

The Life of a Showgirl sucede The Tortured Poets Department do ano passado, anunciado durante o Grammy de 2024 e lançado durante sua turnê recorde, que arrecadou mais de US$ 2,2 bilhões em dois anos e cinco continentes, se tornando a turnê de maior bilheteria de todos os tempos.

O álbum também é seu primeiro lançamento desde que Taylor Swift retomou o controle sobre toda a própria obra. Em maio, a estrela pop afirmou ter comprado seu catálogo de gravações - originalmente lançado pela Big Machine Records - de sua proprietária mais recente, a empresa de private equity Shamrock Capital.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.